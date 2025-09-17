Цонев към ПП-ДБ: Пеевски няма да позволи на Прокопиев и кликата му да завладеят държавата

Цялата ви история е опит на Иво Прокопиев и кликата му да завладее държавата. Това не се случва благодарение на Делян Пеевски и на нас - ДПС-Ново начало, и няма да се случи. С тези думи зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Йордан Цонев се обърна към „Продължаваме промяната“ по време на дебатите по петия вот на недоверие срещу правителството на Росен Желязков.

Фиксацията ви върху Пеевски е разбираема за нас. Фиксирали сте се върху Делян Пеевски, защото той не ви позволи да завладеете държавата, защото сваля маските ви и показва истинските ви лица на хора, които искат с ала бала да печелят избори, да назначават свой човек за главен прокурор и свои хора в службите, заяви Цонев.

Искате да подчините всичко на вашите лични цели и на олигарсите, които са ви ги поставили. Имената им са ясни. Ако целта ви са протести, искам да ви кажа - протестът като инструмент за сваляне на правителството е в миналото. Казваме ви го ние от ДПС-Ново начало, категоричен бе Цонев.

Днешният вот е парад на лицемерието от страна на ПП-ДБ. Лицемерието е иманентна черта на тяхната общност, както те наричат себе си. Общност, която се формира от бивши комунистически величия, прегърнати от Сорос, заяви Йордан Цонев.

Още не бяха изсъхнали бузите на комунистическите диктатори от целувките и още не беше изсъхнало мастилото от статиите им дитирамби, когато се ребрандираха като демократи, припомни зам.-председателят на ПГ на ДПС-Ново начало.

Цялата тази кохорта през няколко години се ребрандира. Няма как да наречем този вот по друг начин освен грандиозен парад на лицемерието, посочи още Цонев.

Мотивите са 80 страници. Да, г-н Божанов, направих си труда да ги прочета, гледах и вашето видео, в което препоръчвате който не иска да ги чете, да ги пусне на чат джи пи ти за резюме. Направих го и чат джи пи ти отговори, че текстът не е оригинален, а плагиатстван. Това са текстове, отнасящи се за други неща и за други времена, разкри Йордан Цонев.

Той подробно коментира „петте глави на художествения роман“, както нарече мотивите за вота.

Върховенство на закона – кой говори за върховенство на закона? Тези, които потъпквахте конституцията? Върховенство на закона ли е арестът на лидера на опозицията, докато пиехте уиски и заря си поръчвахте? Такава наглост няма, възмути се Йордан Цонев.

Легитимно упражняване на власт. Кога я упражнявахте легитимно властта, кажете, че не можем да се сетим, попита още Цонев.

Провал в сектор правосъдие, акцентът ви е върху Магнитски. Стотици пъти ви казахме, че санкцията е лъжа, че това са измислици и манипулации, направени от семейство Прокопиеви, благодарение на техните семейни връзки в американската администрация, разкри Цонев.

Ние разобличихме тези лъжи през вашите министри, които признаха, че няма никакви данни за Пеевски, припомни още Йордан Цонев.

Тази дъвка няма как да мине пред българското общество, скоро няма да минава и пред нашите партньори. Мотивите ви са художествена измислица. И тя има кулминация - покровителството над контрабандата с цигари. Най-шумният скандал в историята е вашата контрабанда. Превърнахте МВР в свърталище на контрабандисти, които влизаха със сакове и излизаха без сакове. Вашият финансов министър ни лъга, че Банкова назначавала по искане на британските партньори. Попитахме британските партньори и се оказа, че такова нещо няма, съобщи още Цонев.

Да бяхте довели пуделчето с пачките или онзи одеозен главен секретар, който се снимаше по сауни и със скъпи часовници, възмути се народният представител.

И съобщи, че мотивите за вота са по публикации на „флагмана „Капитал“, официоза „Дневник“, „Бърд“ и БГ елфите“. Наскоро прочетох в официоза ви „Дневник“, че протестите били скритият жокер в политическия сезон. Не, жокерът е ДПС-Ново начало, категоричен бе Цонев.

