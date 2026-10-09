Секретна украинска мисия в София. Човек на Зеленски после отлетял за САЩ

Кирило Буданов - шефът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски и бивш ръководител на военното разузнаване на Украйна - е бил на неофициално посещение в България, съобщава „24 часа“. Според информацията той е прекарал около 20 часа в София, провел е поредица от необявени срещи и след това е заминал директно за САЩ. Визитата придобива още по-голямо значение заради момента, в който се е състояла - непосредствено след атаките срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона и точно преди новия кръг американско-украински преговори.

20 часа в София без официално съобщение

За посещението на Буданов първоначално се появиха информации в интернет, а след това бившият вътрешен министър Цветан Цветанов публикува обща снимка с него.

„Впечатлен съм от интелекта, силния дух и решителността на Кирило Буданов. Пожелах му успех в предстоящите срещи в САЩ и изразих надежда, че усилията му ще допринесат за постигането на справедлив и траен мир“, написа Цветанов.

Според „Фактор“ Буданов е пристигнал в София в късния следобед на 7 октомври и е останал приблизително 20 часа. За това време той е провел поредица от необявени срещи с представители на българските институции, след което е отпътувал за САЩ.

Към момента не е оповестена официална програма на визитата, нито пълен списък на хората, с които Буданов е разговарял.

Визитата идва в изключително чувствителен момент

Посещението съвпада с напрежението около ударените кораби в Черно море. След атаката Зеленски заяви, че украинската страна е проверила подробностите с България и че според Киев става дума за комбинирана руска атака с морски и въздушни дронове.

Украинският президент каза още, че военноморските сили на страната му са разговаряли с българските си колеги и че Украйна не е провеждала операции в този участък на Черно море.

Българският премиер Румен Радев обаче заяви след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, че българските служби не разполагат с информация за комуникация с украинската страна, чрез която да е установен произходът на дроновете.

„Моята работа не е да репликирам Зеленски, а да установявам истината“, заяви Радев и подчерта, че според докладите на българските служби такава комуникация не е имало.

На този фон необявеното присъствие на Буданов в София неизбежно поражда въпроси какви теми са били обсъждани по време на срещите му и дали ситуацията в Черно море е била сред тях.

От София директно към САЩ

След престоя си в България Буданов се е отправил към САЩ заедно с украинския преговорен екип.

Украинската делегация участва в разговори с американската страна, които са част от новите усилия за търсене на изход от войната.

Самият Буданов потвърди, че заминава за Съединените щати и че предстоят важни срещи.

„Продължаваме да работим за укрепване на дипломатическите усилия, за да се доближим до постигането на устойчив и справедлив мир за Украйна. Не за всичко може да се говори“, написа той.

Един от най-влиятелните хора около Зеленски

Преди да оглави кабинета на украинския президент, Кирило Буданов беше начело на Главното управление на разузнаването на Украйна и се превърна в една от най-разпознаваемите фигури във военното и политическото ръководство на страната след началото на войната.

Именно затова кратката му, но пазена от публичност визита в България трудно може да бъде разглеждана като рутинно посещение.

Остава открит въпросът с кого точно е разговарял Буданов в София, какви теми са били поставени и защо визитата не е била обявена официално. Засега публично потвърденото е, че той е бил в България на 7 и 8 октомври, а след това е продължил към САЩ за важни преговори.