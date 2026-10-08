Петър Волгин пред ЕП: Русофобията в Брюксел е самоубийствена

„Питам европейските ръководители – докога ще се правите, че не виждате слона в стаята? Докога ще отричате основната причина за повишаването на цените на енергията, а оттук и за повишаването на всички цени? Главната причина за ценовия скок е доброволният отказ на Евросъюза от евтиния руски тръбопроводен газ и замяната му с много по-скъпия втечнен газ от Съединените щати и други места.“

С тези думи българският евродепутат от „Възраждане“ Петър Волгин започна изказването си в Европейския парламент. Той обясни, че вместо да погледне реалността в очите, Брюксел продължава със самоубийствената си русофобия, решавайки окончателно да прекрати вноса на руски газ. Никакви фондове и никакви компенсации няма да помогнат на хората да устоят на ценовия удар, прогнозира Волгин.

Според него европейските държави се нуждаят от достъпна енергия. Само така можем да се справим с лавинообразното поскъпване на всичко. Защото без евтина енергия няма конкурентоспособна икономика, няма силна индустрия и няма висок жизнен стандарт.

„Урсула фон дер Лайен се похвали наскоро, задето сме се били освободили от „токсичната руска енергийна зависимост“. Всъщност ще можем да се поздравим едва тогава, когато се освободим от токсичното брюкселско управление“, завърши изказването си Петър Волгин, критикувайки сегашното управление на европейските институции и неадекватните решения, които се вземат.