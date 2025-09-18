Пеевски: България няма да бъде соросоидна територия. Аз съм гарантът за това

Резултатът не ме изненада. Загуба на време, че вие чакахте. Това ще е резултатът 3 години и 4 месеца. Следва правителството и парламентът да работят и да има държава. Това заяви пред журналисти в кулоарите на парламента лидерът на ДПС и на ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски, след като петият вот срещу кабинета "Желязков" бе отхвърлен от мнозинството. Гласуваха 234 народни представители, 101 бяха "За", 133 "Против", въздържали се нямаше.

"Тези хора трябва да разберат, че трябва да има демокрация. Трябва да научат какво е доблест, каквато им липсва на тях, и аз ще им го покажа. България ще я има, ще бъде държава, няма да бъде соросоидна общност и соросоидна територия. Аз съм гарантът за това", заключи Делян Пеевски.

