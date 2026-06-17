Политика

Парламентът спря ръста на депутатските заплати след общо съгласие

Предложението на „Прогресивна България“ фиксира възнагражденията, докато не бъде прието изрично ново решение

Парламентът спря ръста на депутатските заплати след общо съгласие
Снимка: БТА
17 юни 26 | 10:12
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Иван Ангелов

Депутатите единодушно замразиха основните си възнаграждения на равнището от март 2026 г. Решението беше прието по предложение на „Прогресивна България“. Така основната депутатска заплата остава 4236 евро и няма да се повишава автоматично, освен ако Народното събрание не приеме изрично нова промяна. Предстои народните представители да обсъдят и окончателното прекратяване на тримесечната индексация.

Досега основното възнаграждение на избраниците беше равно на три средномесечни заплати на наетите в обществения сектор. Сумата се преизчисляваше на всеки три месеца според данните на Националния статистически институт за последния месец от предходното тримесечие.

През март средната заплата, използвана като база, е била 1412 евро. Умножена по три, тя определя основното депутатско възнаграждение от 4236 евро, без допълнителните плащания за участие в комисии, ръководни постове и други функции.

Замразяването спира непосредственото увеличение, но трайното решение ще зависи от предстоящата промяна на парламентарния правилник. Именно тя трябва да покаже дали автоматичното обвързване със заплатите в обществения сектор ще бъде премахнато изцяло, или депутатите само временно са натиснали спирачката.

Решението е силен публичен сигнал в момент на напрежение около бюджета и държавните разходи. Истинският му ефект обаче ще зависи от това дали парламентът ще промени трайно механизма, а няма да остави възможност увеличенията да бъдат възстановени при следващо гласуване. Прозрачността за всички допълнителни възнаграждения също остава важна част от разговора.

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Автор Иван Ангелов

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