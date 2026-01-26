Новият летателен план на Радев

Стартира с Тръмпуленция, всички партии предислоцират армиите си

Прав е социологът доц. Стойчо Стойчев – вече никой не се интересува от „домовата книга“ и кой ще бъде служебен премиер. На българската политическа сцена има нова звезда: Румен Радев. Всички погледи са в него, всички въпроси се въртят около името на политическия му проект, хората в него, водачите на листи, партийната централа, дарителите за вота, първите му стъпки. И, разбира се, ще стане ли първа сила, ще има ли самостоятелно мнозинство и ще седне ли в кабинета, от който 9 години понася огън – премиерския.

Политиците са предпазливи в прогнозите си, социолозите – обрани, медиите – полярни. Но всеки има своите аргументи.

Николай Копринков, Антон Кутев, Слави Василев, бившият служебен премиер Гълъб Донев, бившият кмет на Пловдив от ГЕРБ Здравко Димитров и още куп доказани експерти – всеки в своята област, заявиха съпричастност към новата партия. В четвъртък се появи съмнението, че дори бившият председател на Народното събрание доц. Наталия Киселова може да се отпише от Гражданската квота на БСП и да стане водач в някоя от важните за Радев листи.

В новия политически проект ще влязат хора от администрацията на президента, както вероятно и непознати лица. „Проектът е в своя зародиш, но това ще е революция“, заяви през седмицата С. Василев, който от години е острие на Радев в публичното пространство.

А кой ще е мандатоносителят? Възможно е това да е ПП „Български възход“, партията на бившият служебен премиер и бивш служебен военен министър Стефан Янев. Засега той мълчи по въпроса.

ПП„Трети март“ с председател Тихомир Атанасов пък, нееднократно са заявявали, че подкрепят Радев и го приемат за свой неформален лидер. Но президентът отсече: „Трети март“ и движението за президентска република нямат нищо общо с мен и президентската институция“.

Мандатоносител, който да изстреля Радевия отбор на партийния и политическия терен, със сигурност има. Или ще се появи. Спомнете си само как през 2001 г. Весела Драганова изникна от нищото и даде регистрацията на „Партия на българските жени“ на Симеон Сакскобурготски, който обеща, че ще оправи България за 800 дни. Царят тогава помете статуквото и стана премиер за 4 години. Така, че не мандатоносителят е въпросът.

Днес политолози и социолози са единодушни, че Радев ще разбърка плановете на основните политически играчи. Някои считат, че е закъснял със заявката си за държавното управление. Други припомнят как рейтингът на президента не се прехвърля автоматично върху политическия лидер и Радев в това отношение ще претърпи разочарование. Трети предричат, че неговата партия ще е първа на парламентарния вот. Четвърти – че той може да получи квалифицирано мнозинство. „Ще изяде малките партии“, „Ще съсипе отрочето си ПП“, „Ще сътрудничи с промяната“ и още куп предположения пълнят публичното пространство не от дни, а от месеци. Ще, ще, ще!

В продължение на 9 години Радев влизаше рязко в спорове между политическите играчи, пошляпваше ги някак си, издърпваше им ушите публично, прикоткваше ги в опит да потуши ситуации, които определено не му харесват. Всичко това той правеше, седейки уютно в президентството на „Дондуков“ 2 и се изживяваше като церемониал майстор в класическа опера. Истината е, че Радев назначи 7 служебни правителства и в известна степен има своя дан за дереджето на окаляния партиен терен. Има и армия от последователи.

„Готови сме, можем и ще успеем“, каза Радев в новогодишното си обръщение към нацията. Повтори рефрена и на 19 февруари в безпрецедентно извънредно обръщение към нацията. Поиска нов обществен договор, поиска прошка от близките и от избирателите си и заяви че скача на сцената на политиката. „Илияна Йотова ще е добър президент“, каза Радев, знаейки отлично, че конституцията повелява когато държавният глава подаде оставка, мандатът му да бъде довършен от вицепрезидента.

Досега критиците нееднократно са нарочвали Радев за разединител. Е, дошло е време той да докаже на практика, че може да обедини хората. Че може и знае как да реши проблемите им в живия живот: да имат ток, вода, децата им да растат в предвидима среда, да върне младите и образовани хора от чужбина и т. н.

Но преди това Радев ще влезе в остър сблъсък с ГЕРБ – партията на Бойко Борисов, който е доказал, че има сериозен инстинкт в патови ситуации. Така, че генералският сблъсък за първото място е неминуем.

Отделен е въпросът, че вече стартира Тръмпуленция и всички партии предислоцират армиите си. Ще се появят политически номади, кметове ще преосмислят ориентацията си, нови мераклии за власт ще се кълнат във вярност.

Въпросът е дали новият летателен план на Радев ще претърпи турболенции в политиката. И ще означава ли приземяването по-добър живот за него и избирателите му. А и за всички българи.

