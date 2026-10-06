Нов натиск от ДПС: Демерджиев, Донев и Шишков да говорят пред парламента

Парламентарната група на ДПС отново внася искане Народното събрание да изслуша министъра на вътрешните работи Демерджиев, но този път заедно с вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев и регионалния министър Иван Шишков.

Тримата трябва да дадат отговори както за твърденията на Демерджиев за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски и за предполагаема връзка между фирми за мантинели и плащания за тези полети - „36 фактури за 36 полета на стойност 5 млн.“, така и за т.нар. „магическа формула“ на Гълъб Донев, по която според ДПС към фирма за мантинели са били изплатени милиони.

От Иван Шишков депутатите искат да разберат имало ли е натиск върху доскорошния ръководител на „Автомагистрали“ за монтирането на мантинели без договор и дали това е свързано с последвалата му оставка.

Още в петък лидерът на ДПС Делян Пеевски отвърна остро на твърденията на вътрешния министър Демерджиев и премиера Румен Радев. Той отправи предизвикателство към премиера - ако не може да докаже твърденията за „36 фактури за 36 полета“, или да подаде оставка, или да поиска тази на вътрешния министър. Ако обаче твърденията бъдат доказани, Пеевски заяви, че е готов да заложи лидерския си пост в ДПС.