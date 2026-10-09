Над 300 млн. инвестиции в отбрана позлатяват наш град и цялата индустрия

Българската отбранителна индустрия прави нова голяма крачка към модернизация на производството. Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев участва в откриването на нова инсталация за производство на нитроцелулоза в „Арсенал“ АД в Казанлък. Съоръжението е част от мащабна инвестиционна програма на дружеството за над 300 млн. евро, насочена към увеличаване на производствения капацитет и разширяване на продуктовата гама. Пулев подчерта, че държавата работи в партньорство с българската отбранителна индустрия за нейното технологично обновяване и повишаване на конкурентоспособността.

Нова мощност в стратегически сектор

„Това е още една важна стъпка в развитието на българската отбранителна индустрия. Това е посоката, в която трябва да вървим - към модерна и конкурентоспособна българска индустрия, високотехнологично производство и добре платени работни места“, заяви Александър Пулев.

Новата инсталация в „Арсенал“ е предназначена за производство на нитроцелулоза - ключов компонент в производството на редица изделия със специално предназначение. Технологичният процес е напълно автоматизиран, което позволява едновременно увеличаване на капацитета, подобряване на условията на труд и повишаване на безопасността.

Работим рамо до рамо с индустрията

Вицепремиерът подчерта, че инвестициите в технологично обновяване са ключови както за националната индустрия, така и за развитието на регионите.

„Работим рамо до рамо с една основна цел - да модернизираме отбранителната индустрия и да създаваме все повече възможности за хората и регионите. Именно такива инвестиции и разширения на производствените мощности са резултатът, който търсим от ежедневната ни работа и ни мотивират да продължаваме с още по-голяма сила - за индустрията и за регионите“, заяви Пулев.

По думите му технологичното обновяване и разширяването на производствения капацитет са от ключово значение за конкурентоспособността на българските предприятия. Това е особено важно за отбранителния сектор, където търсенето на модерни мощности, висока производителност и надеждност расте.

Инвестиционната програма надхвърля 300 млн. евро

Новата инсталация е част от значително по-широка програма на „Арсенал“ за модернизация и разширяване на производството. Общият размер на инвестициите по нея надхвърля 300 млн. евро.

Сред основните цели са увеличаване на капацитета, разширяване на асортимента и въвеждане на съвременни технологични решения. Новото оборудване трябва да подобри и условията на труд, да ограничи рисковете за работещите и да намали въздействието на производството върху околната среда.

Инвестицията идва на фона на последователното разширяване на технологичната база на „Арсенал“. През тази година дружеството откри и една от големите системи за съхранение на електроенергия в региона с мощност 80 мегавата и капацитет 350 мегаватчаса.

Йотова присъства на откриването

На церемонията в Казанлък присъства и президентът Илияна Йотова. Сред гостите бяха още областният управител на Стара Загора д-р Калоян Дамянов и представители на местната власт.

Новата мощност е поредната голяма инвестиция в предприятие, което има ключово значение за българската отбранителна индустрия и за икономиката на Казанлък и региона.

За правителството подобни проекти са част от по-широката цел България да развива собствен производствен потенциал, технологична база и квалифицирана заетост в стратегически отрасли.