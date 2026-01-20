Кутев готов за партията на Радев, разкри кой звъни на пожар

Румен Радев ще промени политическото статукво в България. Наличните партии вече са загубили подкрепата на българите. Появата му ще разбута всичко. Това заяви в интервю за бТВ Антон Кутев, бивш говорител на няколко служебни правителства на Румен Радев. Той също като политолога Слави Василев влиза в партията на президента в оставка.

"Ще бъда в някаква част на проекта на Радев, не знам с каква функция, но ще помагам.", заяви Кутев. Той разкри, че много хора от почти всички партии в политическия спектър му звънели, за да търсят връзка с Радев и да влизат в партията му. Имало много хора от ГЕРБ. Само от ДПС-Ново начало никой не се е обаждал.

"Нямам съмнение, че бъдещото управление ще е определено от президента Радев.", каза Кутев.

Не са важни лицата, а политиките, които той ще представи.

И допълни, че по-скоро ще има нови лица и експерти.



"Може да се окаже, че при едно различно правителство "Боташ" може да работи", коментира Кутев скандалния договор, по който България плаща по 500 000 евро на ден.



Според него Радев никога не е бил срещу ЕС и про-Русия. "Няма нито едно такова негово изказване."



Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com