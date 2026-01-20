Гореща прогноза! Колко депутати ще има Радев?

Гореща прогноза как ще се представи Румен Радев на изборите и колко депутати ще има направи в ефира на бТВ политологът Слави Василев, който обяви, че влиза в новата партия като редови член. Според него партията на Радев има потенциал за първа сила. Ако няма достатъчно депутати за самостоятелно мнозинство, то поне ще има толкова, че да е водеща сила при формирането на правителство, смята Василев.

"Основният въпрос е дали Радев ще може да събере мнозинство сам, но той ще е в центъра на следващото Народно събрание", каза анализаторът. На въпроса защо Радев поиска прошка, Василев отговори: "Защото си прекратява президентския мандат предсрочно"

Ще вляза като редови член в партията на Радев. Лидерът ще определи дали ще стана кандидат за депутат. Предполагам, че проектът е готов, щом президентът подава оставка, заяви Василев.

"Президентът скочи в политиката с един риск и в един нов курс.", каза Василев.

"До последно Радев използва институцията, същата която беше вече похитил. Снощи той посегна към оперативната власт в държава. Но две години той я държеше заради служебните му правителства", контрира политологът Цветанка Андреева, която също бе в студиото на сутрешния блок на бТВ.

"Основната идея и мисия е първо борба с мафията в България", допълни Василев.

"Тогава разбра, че олигархията го следва, когато имаше изпълнителната власт в държавата. Това видяхме вчера, той има претенцията към оперативната изпълнителна власт в държавата. И отявлената му позиция на евроскептик, на човек на представител на линията на Путин в Европа и света ще участва на тези парламентарни избори. Това не го е имало от силните години на БСП, когато БСП играеше за първото място", обясни още Андреева.

Той се обърна към жълтопаветниците, на хората от Шипка, Възраждане. Това са възможните мнозинства, които може да изгради. Риториката го приближава до тази на ПП. Вече е задействан сценарий, в който близък до тях ще бъде посочен за служебен премиер, ще се изгради такава коалиция", каза още Андреева.

