Близък до Радев обяви име на партията, заговори за програмен кабинет

Идеята за програмен кабинет в следващия парламент разви Иво Христов, началник на кабинета на Румен Радев в първия му мандат. Никоя коалиция не е желана от хората. Разбира се, възможно е да се стигне до това. Или трябва да се стремим към абсолютно мнозинство, или да се направи програмно правителство, което да свърши някои належащи работи, коментира Христов.

Не трябва да лъжем избирателите, че с влизането на Радев идва и панацеята за политиката. Но трябва да дадем ход на историята и да гласуваме масивно, посочи още той.

"Нашата България" е едно добро име за проект на президента Румен Радев. Добре е всеки българин да знае, че разполага с равна част от настоящето на нашата родина", продължи Иво Христов. По думите му при всяко ръкостискане на хората с президента въпросът бил един и същ - кога ще излезе на политическия терен.

Апелът на обществото е ясен още от 2020 г. , коментира Христов оставката на Радев като президент и заявката му за предстоящите избори.

Политическата класа побърза да сертифицира Радев като единствена алтернатива. За моя изненада в единия фронт застанаха Костадинов и Атанасов, каза още той в сутрешният блок на БНТ.

Радев иска мнозинство, за да може да реализира идеите си, подчерта Иво Христов. И допълни: "Напливът от хора, които подкрепят президента е внушителен".

