Конституционният съд се произнася по оставката на Радев

Конституционният съд ще заседава днес от 10:00 ч. по делото, образувано по повод оставката на президента Румен Радев, внесена официално на 20 януари. Заседанието се провежда при закрити врата, както предвижда законът, а докладчик е председателят на съда съдия Павлина Панова. Произнасянето на съда е ключовият акт, с който се прекратяват пълномощията на държавния глава.

Процедурата в Конституционния съд

Делото по оставката на президента беше образувано от Конституционния съд в деня на нейното постъпване. Съгласно Закона за Конституционния съд заседанията се провеждат без участие на заинтересуваните страни, освен в изрично предвидените случаи или ако съдът реши друго. Именно Конституционният съд е органът, който установява наличието на обстоятелствата за предсрочно прекратяване на пълномощията на президента и вицепрезидента.

Съгласно член 97 от Конституцията подаването на оставка пред Конституционния съд е една от възможностите за прекратяване на мандата на държавния глава. Пълномощията се считат за прекратени след произнасяне на съда, а при такава хипотеза вицепрезидентът встъпва в длъжността президент до края на мандата.

Напускането на Румен Радев и поемането на поста от Илияна Йотова

Румен Радев обяви решението си да подаде оставка на 19 януари в обръщение към българските граждани, като подчерта, че това е последното му обръщение като президент на страната. Днес той ще напусне президентската институция в 16:00 ч., съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Радев ще бъде изпратен от парадния вход на институцията от вицепрезидента Илияна Йотова. След произнасянето на Конституционния съд именно тя ще поеме функциите на държавен глава до края на мандата, както е предвидено в основния закон.

