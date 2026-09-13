Русия и Китай се произнесоха за една страна. Какво следва
Китай и Русия, като координират напълно позициите си и се подкрепят взаимно на международната сцена
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Китай и Русия, като координират напълно позициите си и се подкрепят взаимно на международната сцена
Илияна Йотова поема поста на президент след решението на съда
Главна прокуратура ще поиска от Върховния касационен съд да се произнесе с тълкувателно решение за уеднаквяване на съдебната практика в спорни случаи,...