Към 17 часа! 7 партии в парламента, една голяма изненада

7 партии влизат в парламента, сочи екзитполът на една от социологическите агенции към 17 часа. Според данните й нова партия, създадена точно преди вота от болката на много родители и желанието им за справедливост, минава 4-процентовата бариера. В хода на кампанията социолозите й даваха не повече от 2 процента и не я брояха в голямата игра. Но тя определено ще разбърка картите в парламента, ако влезе в него.

Една голяма изненада, отчита още агенцията. Стара партия, която в кампанията бе на ръба, влиза твърдо в Народното събрание, като дори изпреварва един от утвърдените парламентарни играчи.

Първият състезател в надпреварата вече реализира вълна и води убедително с невижданите от много отдавна над 37 процента от гласовете.

