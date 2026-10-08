Калин Стоянов спипа Демерджиев в лъжа за Илиян Филипов

За първи път си мисля, че се случи нещо смислено при тези изслушвания. След днешното изслушване би трябвало да сложим точка на спекулациите, които вървят от месеци по отношение на полети, свързани с Делян Пеевски. Това заяви от парламентарната трибуна депутатът от ДПС Калин Стоянов. Той зададе въпрос по време на изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев за обществените поръчки за мантинели и за спекулациите за връзки с полетите на Делян Пеевски.

„За пореден път разбрахме, че ползвате документации и материали, но явно те са една голяма лъжа“, каза още той и добави: „След днешното изслушване се разширява кръгът от български граждани, които не ви вярват. И не ви вярват заради тези няколко примера:

Когато станахте министър, слушахме за мрежи от хора на различни нива в различни институции, които покровителствали т.нар. прокурорски син от Перник. Нито един не е посочен до момента.

След това чухме за 227 полета, свързани с Делян Пеевски. После не били 227 полета, а били много по-малко. След това имаше една справка на ГДБОП, допълнително дойде друга, която няма нищо общо с нея.

След това слушахме за някакви кабели, заглушители, акумулатори. След това стигнахме до 36 полета, в конкретика – 36 фактури, порочни практики, обществени поръчки, милиони, някакви взаимовръзки на тези милиони с мантинели, с полети. Нещо в кръга на фантасмагориите.

Последната ви лъжа беше на 1 октомври, когато се проведе изслушването ви за убийството на Илиян Филипов от Пловдив. Цитирам: ‘Не съм бил никога юридически представител на Илиян Филипов или на неговото дружество ПИМК по никакъв начин’“, припомни Стоянов, след което показа на депутатите три пълномощни към адвокатското дружество на Демерджиев, свързани с фирми на Илиян Филипов. Пълномощните са достъпни в Търговския регистър.

„Не знам защо се разграничавате от Илиян Филипов. Може би защото имаше случаи за установени камиони във Франция. Може би защото една от версиите за убийството е свързана с черно тото. Може би защото миналата година имаше претърсвания в различни помещения, свързани с фирмата“, предположи депутатът от ДПС.

„Няколко пъти вие и Радев говорите конкретно – 36 фактури за 36 полета. Има или няма такива фактури? Ние искаме да ги видим. Искаме справката на ГДБОП, която четете в момента. Искаме тяхното запитване до малтийските служби и отговора. Искаме фактурите една по една. И най-важното: всяка фактура да се отнася за конкретен полет. Имате ли ги, или ги нямате?“, попита Стоянов.