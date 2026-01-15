Искра Михайлова: В Европа управлението на отпадъците е ресурс, в София - смрад!

Случва се нещо невероятно в 21 век. Цял свят рециклира отпадъка и го използва като ресурс, а в София той вони и с благословията на общинската администрация се създават незаконни сметища. Поправките в Закона за управление на отпадъците създават възможност да се избягват подобни кризи. Това заяви зам.-председателят на ПГ на ДПС-Ново начало Искра Михайлова в изказването си по време на дебатите по проекта на МОСВ.

Законопроектът предлага няколко решения за партньорство между централната и местните власти. Достойнството на проекта е в смелостта той да се представи и да направи крачки в добра посока. Създаването на общински бази, които да поемат част от отпадъка, без да се минава пред изключително утежнените процедури в регионалните депа, е крачка напред. Това подкрепя българските общини, каза Михайлова.

Тя обясни, че в законопроекта не е добре разписано дали общините ще получат държавна подкрепа, но това може да се поправи преди второто четене на текстовете.

Законът подкрепя организациите, рециклиращи отпадъци. Нормалното депониране и рециклиране на отпадъците е процес, в който, ако всеки намери мястото си, ще върви гладко. За съжаление той не върви гладко и примерът е София, каза още Михайлова.

Тя подчерта, че законът е в подкрепа на кметовете. Те са избрани пряко от българските граждани. Те носят огромни отговорности. И съм длъжна да кажа, че ние всички трябва да се отнасяме с уважение към тях. Те отново ще поемат отговорността за управлението на отпадъците, посочи Искра Михайлова.

Безотговорното говорене за кметовете е недопустимо, настройвате обществото, а това е неприемливо, обърна се Искра Михайлова към ПП-ДБ и „Величие“.

Никой не каза, че бихме могли да бъдем от полза, а можем. Ако приемем закона на първо четене, можем да го подобрим. Но днес предложения няма. Ние от ДПС-Ново начало ще работим по този законопроект, защото той е от изключителна важност. Ние следим как всяка една община се опитва да решава проблемите на хората, затова ни помагат и младите хора, заяви още Михайлова.

Вчера ние се обърнахме към вас с искането да работим, оказа се, че не сме се разбрали много добре. Защо в цяла Европа отпадъкът е ресурс, а в България и в София е смрад. Защо в цяла Европа обществеността се опитва да помогне на местната власт, а в България пишем сигнали, че някой е обърнал контейнер с боклук – снимаме се с него и не решаваме проблема, попита народният представител.

А когато става дума коя фирма на кого е и какъв прякор има той – има си места, където се подават сигнали. София вони, общините нямат бюджет, а ние си размеряме реплики кой с кого какъв договор бил имал. Парламентаризъм по български – грозно, когато става въпрос за решаване на проблемите на стотици хиляди хора. Правите декларации за борба с мафията – борете се, но и си свършете работата, ако обичате, призова Искра Михайлова. Тя още веднъж гарантира, че ДПС-Ново начало ще работи в полза на хората.

