Империя на злото от Вашингтон до София

Империя за злото, финансирана от Сорос, показа грозното лице на демократите в Америка и на либералите в София. Първите ликуваха след политическото убийство на консервативния политик Чарли Кърк, вторите – след побоя на полицейския шеф в Русе. Първите стягат протести, за да дестабилизират САЩ в деня на погребението. Вторите пробваха да вкарат България в хаос около неуспешния вот на недоверие срещу кабинета.

Докато американският президент Доналд Тръмп би камбаната за битка срещу Джордж Сорос, Кирил Петков и Асен Василев пуснаха отровното си жило. Не се посвениха да използват паметта на трагично загиналия полицай, за да атакуват правителството.

Цялата история на ПП-ДБ е опит на Иво Прокопиев и кликата му да завладее държавата. Това не се случва благодарение на Делян Пеевски и на нас - ДПС-Ново начало. Няма и да се случи, заяви зам.-председателят на партията Йордан Цонев.

