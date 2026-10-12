Илин Димитров отваря бърза писта за големи инвестиции в туризма

България подготвя ускорен механизъм за реализация на инвестиции в туризма, който да улесни бизнеса и да премахне ненужните административни затруднения пред новите проекти. Амбицията е инвеститорите да получат по-ясни правила, по-добра координация между институциите и предвидима среда за развитие на своите начинания. Това обяви министърът на туризма д-р Илин Димитров пред международния туристически елит, събрал се в Подгорица, Черна гора.

Новата инициатива е част от усилията България да привлича повече капитал, да създава качествени работни места и да превърне туризма в още по-силен двигател за развитието на регионите.

България предлага нов подход към инвеститорите

Илин Димитров представи плановете на страната ни по време на Междурегионалния туристически форум на високо равнище „Европа-Азия“, който събира министри, представители на международни организации и водещи предприемачи от туристическия сектор.

Сред участниците е и генералният секретар на Световната организация по туризъм към ООН Шейха Ал Нуаис. Форумът се провежда от 12 до 13 октомври и е посветен на инвестициите, свързаността между двата континента и устойчивото развитие на туристическата индустрия.

„България работи за създаването на ускорен механизъм за реализация на инвестиционни проекти в туризма, който да обедини отговорните институции и да осигури по-ясен и координиран административен процес за инвеститорите“, заяви министър Димитров.

Замисълът е различните институции, от които зависи осъществяването на един инвестиционен проект, да работят по-съгласувано. Така инвеститорите ще могат да разчитат на по-предвидима процедура и по-добра институционална подкрепа.

Димитров постави акцент върху необходимостта България да предложи стабилна инвестиционна среда именно в момент, когато международният бизнес е изправен пред сериозна несигурност.

„При днешната глобална несигурност доверието на инвеститорите зависи от ясни правила и дългосрочна посока. С тази цел са и реформите, които сме предприели в България за развитието на туризма и създаването на благоприятна инвестиционна среда“, подчерта министърът.

Той обясни, че страната ни търси преди всичко инвестиции, които носят трайна добавена стойност. Сред основните приоритети са създаването на качествени работни места, внедряването на иновации и подкрепата за развитието на българските региони.

По-добри транспортни връзки и по-силна туристическа България

Пред международните участници Илин Димитров представи и усилията за подобряване на транспортната свързаност на България - един от ключовите фактори за привличане на туристи и инвеститори.

По-достъпните транспортни връзки са важни както за утвърдените български курорти, така и за развитието на нови туристически дестинации във вътрешността на страната.

Министерството на туризма поставя сред приоритетите си позиционирането на България като модерна и конкурентоспособна дестинация, която може да предложи разнообразни възможности за почивка, културни преживявания и целогодишен туризъм.

Именно съчетаването на инвестиции, по-добра достъпност и качествени туристически услуги е сред основните посоки, които страната ни представя пред международните партньори.

Университетите стават част от новия модел

Специално внимание министърът отдели и на подготовката на кадри - един от най-важните въпроси за бъдещето на туристическата индустрия.

Илин Димитров представи създадената през септември Асоциация на висшите училища, обучаващи кадри за туризма. Новата структура има за цел да засили сътрудничеството между университетите, туристическия бизнес и държавата.

Очакванията са това партньорство да допринесе за по-качествено образование, по-добра практическа подготовка и по-тясна връзка между обучението и реалните потребности на работодателите.

Амбицията е инициативата да надхвърли националните граници. По време на посещението си в Черна гора министър Димитров има предвидени срещи с ръководствата на местни университети, на които ще бъдат обсъдени възможностите за разширяване на асоциацията чрез включване на европейски и международни партньори.

Предстоят важни разговори с инвеститори и министри

Програмата на Илин Димитров в Подгорица продължава и на 13 октомври, когато ще участва в диалог на високо равнище за инвестициите в туризма в условията на глобална несигурност.

Дискусията ще събере представители на правителства, международни институции и бизнеса, които ще обсъдят как туристическата индустрия може да запази привлекателността си за инвеститорите въпреки икономическите и геополитическите предизвикателства.

Предвидена е и двустранна среща между българския министър и неговия черногорски колега Симонида Кордич. Очаква се тя да даде възможност за обсъждане на сътрудничеството между двете държави в туристическия сектор.

С участието си в международния форум България заявява намерението си да бъде активен партньор в развитието на туристическите връзки между Европа и Азия. А представеният от Илин Димитров ускорен механизъм за инвестиционни проекти е конкретна стъпка в посока към по-добри условия за бизнеса, нови възможности за регионите и по-конкурентоспособен български туризъм.