Гръм в "Промяната"! Явор Божанков извади на масата лъжите на Асен Василев

Гръм в "Промяната" часове преди днешното Общо събрание, на което делегати от цяла

България се събират, за да изберат нов лидер, след подалия оставка Кирил Петков!

Разжалваният от партията Явор Божанков направи ретроспекция на стратегическите грешки, допуснати от партията за последните четири години и извади на масата "моралните" качества на Асен Василев. Същият е единствен кандидат за лидерската позиция, което поражда съмнения сред част от членовете дали действително ще има обновление или само затвърждаване на позициите.

Божанков припомни провала на правителството "Денков-Габриел", чиято ротация така и не се осъществи.

"От наша страна бе поставен въпросът за министъра на МВР. Още тогава изразих резерви, че предвид нощния арест на Борисов е малко вероятно той да се съгласи на промяна в силовия ресор.

Асен Василев изрази пълна увереност, че ще вземем министъра на МВР при ротацията, защото - по думите му - "посолството" нямало да позволи на Борисов да се отклони от самата ротация. Това е важен момент.

Василев системно спекулира с връзките си с чужди посолства. Пред 450 души онлайн бе записан от Радостин Василев да прави това, но дори след този случай нищо не се промени. Това ерозира международното доверие в нас и води до електорални щети, защото легитимира лъжата на опонентите ни, че сме под нечие влияние.

Подчертавам, че всички истории, свързани с посолства, са само в главата на Василев" , заяви

Божанков в дълга публикация в социалната мрежа, публикувана късно снощи.

Депутатът от ППДБ припомни и скандала с бившия офис на "Промяната", помещавал се в къщата на Василев на столичната ул. "Чаталджа" и добил популярност като "Чаналджагейт"

Тогава ръководството на партият решава да не се говори с журналисти и започва атака срещу BIRD, нарочени за "повлияни от Пеевски". "Това удари тезата ни за "добрите сили" и "лошите корупционери", тъй като ръководител от коалицията се оказа неподвластен на собствените ни изисквания за морален интегритет. Василев нае собствения си имот, бидейки едновременно председател на партията и собственик на имота. Сградата на "Чаталджа" по-късно бе закупена от едни хора, които преди това се зарадваха на благоприятна промяна в закон", добави Божанков.

"Сглобката" логично доведе до електорален срив. Изложих всичко по-горе пред ръководството на ПП и настоях за спешни и дълбоки промени и поемане на отговорност - без да давам публичност. И без резултат. Ако утре ПП заложат отново на същия подход и същите лица, ще е трудно обществото да повярва: първият път беше така, вторият път беше така, но "този път ще е различно".

"Промяната" ще покаже дали е способна на промяна. Колегите от ПП са изправени пред избор, който надхвърля бъдещето на тяхната формация. Следващите два дни са важни за цялата демократична общност", смята още Божанков.

