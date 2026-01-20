ГЕРБ с първа реакция за оставката на Радев

ГЕРБ няма да се бори с Радев, ще оставим той да се бори с реалността, заяви Деница Сачева, зам.-председател на ПГ на ГЕРБ - СДС. По отношение на заявките на Радев, че е необходим "нов обществен договор", тя изтъкна: "Какво предлага Радев? В летенето важен е пилотът, в политиката - екипът. Какви са плановете на Радев? Ще се запази ли парламентарната демокрация или за президентска република."

"Вчерашното му изявление не съдържаше конкретика нито по отношение на намеренията му, нито по отношение на платформата, с която би се явил на изборите. Трудно е да направим съдържателен коментар. Когато се явих при него на консултациите му, казах, че имам чувството, че влизам в най-голямата политическа централа в страната. Само няколко седмици по-късно от инкубатора на политически партии имаме заявка за нов политически субект", посочи Сачева.



"Очакваме да видим какво ще бъде предложено, защото времето на моралните монолози и на церемониите приключи. Радваме се, че на терен ще можем да видим нещо по-конкретно по отношение на програма, екип и всички неща, които са свързани с реалното управление. На това поле се доказва кой може и кой не може да работи за България", продължи тя.



"ГЕРБ е правила различни коалиции с различни политически субекти. Ние искаме да се концентрираме върху важното за ГЕРБ, а именно - да капитализираме членството ни в еврозоната. Нашите теми ще се икономика, инвестиции и иновации", посочи депутатът.

ГЕРБ ще води градивна кампания, която ще е около тези стълбове за силна икономика, категорична бе Сачева.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com