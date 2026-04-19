Ето от кого Радев дръпна най-много гласове

От кои партии колко гласа дръпна победителят в изборите Румен Радев? Данните на "Тренд" показват откъде идват избирателите, които са гласували за "Прогресивна България", като при екзитпола агенцията ги е питала за кого са гласували на предишните парламентарни избори.

"Прогресивна България" е взела най-много от "Продължаваме промяната - Демократична България" - цели 18,5 процента. От ГЕРБ-СДС Радев е взел 15,7%, 10,7% от "Възраждане", 2,8 от избиралите досега ДПС, 11,3% от БСП-ОЛ, 3,3 на сто от избирателите на АПС, 4,7% от тези на ИТН, 3,1% от МЕЧ и 2,1 процента от гласовете за "Величие".

"От 48% от хората, които са посочили, че гласуват „за нещо по-добро", най-голям е делът на гласоподаватели на „Прогресивна България", каза пред Нова социологът от „Тренд" Евелина Славкова. И допълни: "Политическата формация е привлякла гласове от БСП, от „Възраждане", от ГЕРБ. От „Възраждане" са взели почти половината в сравнение с техните резултати през 2024 година".

Славкова припомни, че има и хора, които през 2024 г. са гласували с „Не подкрепям никого", но част от тях сега са решили да гласуват за „Прогресивна България". "Също така част от хората, които са посочили, че сега са излезли да гласуват, а през 2024 г. не са гласували, също са дали своя вот за тях. Очевидно „Прогресивна България" успява да ги мобилизира", заяви тя.

