Една партия побърка Петрич. Хората видяха извънземни (ВИДЕО)

Една партия побърка Петрич. В събота вечерта жителите на града станаха свидетели на необичайна и смущаваща гледка. Светещи обекти, кръжащи в нощното небе, предизвикаха паника и множество догадки. Част от хората, стреснати от ярките светлини и необичайното движение, дори предположиха, че става дума за нашествие на извънземни. Оказва се обаче, че обяснението е далеч по-земно и по-прозаично: дронове, пуснати от една партия, участваща в днешните избори.

По информация от местни източници дроновете са били издигнати от неправителствена организация, свързана с една от политическите партии, участващи в днешните избори, уточнява struma.com. Целта им е наблюдение за евентуални изборни нарушения.

Съобщава се, че устройствата ще бъдат използвани основно над ромските квартали, където традиционно има съмнения за нередности в изборния процес. Инициативата цели да осигури по-голяма прозрачност и контрол в изборния ден, макар че вече предизвиква противоречиви реакции сред местните жители.

