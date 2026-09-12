Една партия побърка Петрич. Хората видяха извънземни (ВИДЕО)
Целият град изтръпна в събота вечерта
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Целият град изтръпна в събота вечерта
Целта е честен и прозрачен вот
До 18.00 часа днес са получени 221 сигнала за нарушения на изборния процес, информират от пресцентъра на МВР. Оказано е съдействие на 20 избирателни...
Бургас. Груби манипулации и фалшификации на вота е разкрила партия НФСБ, на която не достигнаха само 6000 гласа, за да влезе в парламента. Проверка на...
София. Централната избирателна комисия уважи жалба на ГЕРБ срещу Коалиция за България, ДПС и "Движение България на гражданите" за нарушения, свързан...
София. "През целия ден нашите наблюдатели ни изпращаха сигнали. Един от тях – от Пловдив, за плащане да не се гласува”. Това каза в студиото на Нова...
Велико Търново. РИК Велико Търново проверява жалба за това, че студенти в Свищов гласували с флаери за безплатна консумация в дискотека, раздавани о...
София. МВР провежда разследване по 60 досъдебни производства за престъпления, свързани с изборния процес, съобщиха от пресцентъра на министерството....
София. БСП имат информация, че отпечатаните бюлетини за подмяната на вота са 700 000, съобщиха от партията на извънредна пресконференция. Според данни...