Политика

ДПС със сигнал срещу Демерджиев! Натискал ли е кметове за “кошаревски” свидетели срещу Пеевски

Прокуратурата ще проверява МВР-шефа дали е притискал бизнесмени и градоначалници

ДПС със сигнал срещу Демерджиев! Натискал ли е кметове за “кошаревски” свидетели срещу Пеевски
18 юни 26 | 16:49
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Мира Иванова

Сигнал до прокуратурата за проверка на твърдения и действия на вътрешния министър Демерджиев подаде адвокатът на лидера на ДПС Делян Пеевски - Хамид Хамид. Искането за проверката е по повод многобройните медийни изяви на министъра на МВР, в които той говори за извършвани проверки и разследвания срещу лидера на ДПС и ПГ на ДПС, на каквито по закон МВР няма право, съобщиха от партията.

Адвокатът посочва, че има информация и настоява за проверка от прокуратурата дали Демерджиев, злоупотребявайки с властта, която му е дадена, заедно с високопоставени служители на полицията са склонявали кметове и бизнесмени да станат “кошаревски” свидетели срещу Пеевски, фабрикувайки “сигнали” и “свидетелства”, за да удовлетворят личните, реваншистки желания на министъра срещу политически опонент.

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Автор Мира Иванова

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