ДПС с мащабна програма за земеделието

ДПС проведе работна среща с представители от сектор „Земеделие“. В рамките на срещата бяха поставени ясно ключови приоритети за сектора: напояване и воден ресурс, липса на работна ръка и необходимост от анализ на пазара на труда, достъп до пазари и защита на българското производство, липса на закон за браншовите организации, натиск върху сектора заради войната в Близкия изток и блокирането на Ормузкия проток, ръст на цените на торовете и горивата, съобщиха от пресцентъра на движението.

ДПС представи мерките, залегнали в управленската програма на ДПС относно сектора, а като ключов приоритет бе очертано разработването на национална стратегия, в която земеделието да бъде разглеждано като елемент от националната сигурност. И двете страни се обединиха около това, че решаването на проблемите в сектор „Земеделие“ трябва да се осъществява чрез диалог.

На срещата присъстваха зам.-председателят на ДПС Искра Михайлова и Атидже Вели, народен представител. От страна на браншовите организации присъстваха представители на Браншова камара „Плодове и зеленчуци“ (БКПЗ), Българската оризова асоциация и Националната асоциация на производителите и преработвателите на черупкови плодове в България.

