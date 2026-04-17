Костадин Костадинов пред СТАНДАРТ: Свободата не се подарява - тя се отстоява

Заветът на априлци е ясен - свобода или смърт, казва лидерът на „Възраждане” д-р Костадин Костадинов

България има корен на 1400 години - време е да го защитим

Народ без памет няма бъдеще. Историята ни не започва през 681 година

Еничарско-грантаджийската прослойка, издържана с пари от чужбина, иска да подмени историята ни

- Господин Костадинов, изминалата предизборна кампания ще бъде запомнена с липсата на какъвто и да е сблъсък на идеи, никакви реални дебати между партиите. На този фон „Възраждане“ излезе с мащабна програма „България 1400“ за рестарт на страната ни като национална държава. Кои трябва да бъдат основните стълбове на суверенитета на България?

- Българският народ трябва да поиска да има суверенитет. Оттам започва всичко. Ако народът не пожелае България да бъде независима държава, всичко останало са само празни приказки и пожелания. Но все пак основните стълбове на всяка една държава са три. На първо място това е хранителният суверенитет, за да можем сами да произвеждаме храната, която потребяваме. На второ място – отбранителният суверенитет, за да можем сами да гарантираме независимостта и териториалната ни цялост. И на трето място - икономическият суверенитет, за да можем да произвеждаме до голяма степен стоките, които са нужни, за да може да функционира обществото ни.

Ако липсва дори един от тези три елемента, цялата конструкция на независимата държава рухва. Аз мога да добавя и още два елемента към тях, които са изключително важни - финансовият суверенитет с наличието на собствена валута, и политическият суверенитет - за да може държавата да бъде управлявана от хора, които вземат сами решенията си, а не под натиск и заповеди отвън.

- Програмата носи името „България 1400“, защото през 2032 година се навършват 14 века от основаването на Велика България от хан Кубрат. Мнозина историци като вас смятат, че страната трябва да отбелязва за своя начална година не 681, а 632. Какви са аргументите за това?

- Аргументите са, че България през 681 година не възниква като нова държава, а просто пренася центъра на своята държавност от причерноморските степи, където е било седалището на властта на хан Кубрат, до Балканския полуостров, където хан Аспарух, синът и наследникът на хан Кубрат, установява своята столица. Така че през 681 година България отбелязва териториално разширение, променя една част от своята територия, завзема част от територията на Византия и съответно пренася столицата си на Балканския полуостров. Но това в никакъв случай не може да се класифицира като създаване на нова държава. Това е продължение на българската държавност във времето на хан Кубрат и, между другото, представлява един уникален случай, защото по същия начин, както ние отбелязваме 1400 години българска държавност, могат да го отбележат и наследниците на волжките българи, които живеят в Русия и които имат в момента три автономни републики. Това са Татарстан, Чувашия и Кабардино-Балкария.

Просто българският държавен модел е толкова устойчив, че през столетията той създава не една, а няколко държави в Европа. Коренът на двете най-устойчиви държави и най-дълго просъществували са Дунавска България и Волжка България.

Двете големи български средновековни държавни формирования се намират именно в Стара Велика България, основана през 632 г. от хан Кубрат.

- А не се ли опасявате, че една от най-важните исторически дати в историята ни може да се превърне в нова разделителна линия за обществото?

- Ние като цяло имаме голям проблем с нашата история, защото през последните 36 години срещу нея се води откровена война. Опитите да бъде фалшифицирана не спират и няма да спрат. Подмяната на историята се е превърнала в средство за препитание за една голяма част от еничарско-грантаджийската прослойка, издържана с пари от чужбина. Част от целта всъщност е да се фалшифицира и подмени българската история и по този начин да се подмени националното ни самосъзнание. Не се притеснявам, защото ако ние самите не отстояваме собствената си история от страх, че някой еничар в нашата държава ще тръгне да говори срещу нас, тогава просто не заслужаваме да съществуваме като народ. Ако нашият народ има воля за борба, ако има воля за свободен живот, той ще изчисти еничарската прослойка и няма да допусне тя да цапа повече лицето на българската държава. В противен случай рискуваме след няколко години децата ни да учат, че България като държава съществува съвсем отскоро, че няма нищо общо със средновековните български държави, че реално погледнато нямаме никакъв особен принос за световната история и че като цяло българският народ не представлява нищо кой знае какво.

- Говорейки за история, в навечерието сме на честването на 150-годишнината от Априлското въстание - дата, която, за съжаление, сякаш потъна в политическите скандали и която не отбелязваме по най-добрия начин. Достойни наследници ли сме на Априлци?

- Някои от българския народ - да, други - не. Нека да не забравяме, че дори по време на Априлското въстание въстаниците са били около 10 000 души при 5-милионен български народ. А иначе това, което мога да ви кажа, е, че пак заради подмяната и фалшификацията на историята, през последните години честванията на Априлското въстание не се случват на 20 април, когато е избухнало въстанието, и когато всички ние знаем, че е избухнало, а се правят през май месец, което е много странно, защото в крайна сметка е априлско, а не майско въстание. Дори и с толкова на пръв поглед невинно нещо като подмяната на датата се цели объркване на българите и подмяна на нашата историческа памет.

Между другото, наши депутати поставиха въпроса пред министъра на културата още преди месеци по отношение на националната програма за честване на 150-годишнината от въстанието. Така и не получиха никакъв отговор. 150-годишнината от въстанието ще бъде, в буквалния смисъл на думата, подмината от сегашната политическа плява, която се вълнува само от това как да спечели още някой лев от заблудените избиратели.

А от друга страна станахме свидетели на нещо още по-гнусно. Правителството на четворната коалиция - ПП-ДБ, Радев, ГЕРБ, ДПС, което в момента управлява, направи специална кампания, в която използва Априлското въстание като повод да приканва хората да излязат да гласуват. За мен, честно казано, по-голяма гавра с българските революционери и с българската история от това, което ПП-ДБ, Радев, ГЕРБ и ДПС направиха, не съществува.

- Кои са заветите на априлците, които забравят политиците у нас?

- Че хиляда пъти по-добре е да умреш като свободен човек, отколкото да живееш като роб. Защото нашите предшественици, макар че силно казано „нашите“, защото много малка част от днешното българско население е пряк потомък на априлските въстаници, тъй като те в по-голямата си част са били убити буквално до крак заедно със семействата си.

- Силната нация е образованата нация. В раздел „Образование“ от програмата ви предлагате премахване на делегираните бюджети, въвеждане на един учебник по един предмет и най-важното – изчистване на образователната ни система от чужди влияния. Как ще осъществите това, при положение че редица соросоидни организации трайно са пуснали пипалата си и законодателно, и финансово в българските училища и университети?

- Много лесно. Стига българският народ да ни даде властта в неделя. Вече няколко парламента предлагаме закон за регистрация на чуждите агенти, с който ще накараме тези соросоидни организации да се регистрират като чужди агенти, защото получават финансиране от чужбина. И отделно от това ще им бъде забранен всякакъв достъп до българските училища и университети. Това е изключително лесно. Ние сме го показали вече как може да стане. Използвали сме американския закон за регистрация на чуждите агенти като модел, което, разбира се, не спря родните еничари да го отхвърлят, обяснявайки най-нагло, че бил руски, което, честно казано, и досега много ме разсмива само като се замисля.

- Предлагате увеличаване на професионалната армия до 50 000 души и въвеждане на наборни сили за резерва чрез задължителна наборна служба от 6 до 9 месеца. Готово ли е обществото ни за това?

- Ако не е готово обществото ни за това, значи трябва да бъде готово да бъде защитавано от чужда армия. Това са двата варианта. Припомням максимата, която е още от времето на Наполеон - който не храни своя армия, храни чужда армия.

- Специално внимание в програмата си „Възраждане“ отделя на културата и културно-историческото наследство. Предвижда се повече пари за археология. Как културното наследство може да се превърне в ресурс за развитие на регионите и преодоляване на неравенствата?

- Изключително е просто, защото световната практика ни показва, че всеки един лев, който се инвестира в култура и специално в археология и културно-исторически паметници, носи многократно по-голяма възвръщаемост след това. Инвестицията е еднократна, поддръжката и ефектът са сравнително евтини, но приходите от туристи остават и се увеличават с времето. Покрай това се създава инфраструктура, работни места и расте икономиката.

- Какво предвижда икономическата програма на „Възраждане“? Подкрепяте ли идеите за отпадане на плоския данък и замяната му с прогресивен?

- Към настоящия момент първо трябва да подкрепим предприемачите - в момента те са задушавани от държавата. За да говорим за данъчна реформа, трябва да направим сериозна политическа реформа и да премахнем политическия контрол върху НАП, за да не бъде използвана като бухалка, а да бъде прозрачен регулатор и партньор на бизнеса.

- Енергетиката е тема, по която „Възраждане“ активно работи. Как могат да бъдат запазени въглищните централи?

- С премахването на въглеродните емисии, които нашата държава плаща като данък по силата на т.нар. зелена сделка на ЕС. В момента токът от ТЕЦ-овете е евтин, но заради този изкуствен разход става нерентабилен. Ако този данък бъде премахнат, централите ще станат отново конкурентни. Това обаче означава сблъсък с Европейската комисия и политическа воля.

- Изборите в Унгария са една от най-коментираните теми в последните дни. Виждате ли паралели с България?

- Не, не виждам паралели, защото в Унгария има дългогодишно управление със силна позиция. Там има и висока избирателна активност. В България хората се обезкуражават да гласуват и това възпроизвежда същия модел.

- Каква е прогнозата Ви за следващия парламент и правителство?

- Всичко зависи от волята на българските граждани. Ако изберат алтернатива, България може да стане свободна и независима държава. Ако изберат статуквото - нищо няма да се промени. Изборът е в ръцете на гражданите. Аз моя съм го направил. В неделя ще гласувам с бюлетина номер 8 за „Възраждане“ - за свободата и независимостта на България.

