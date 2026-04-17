Крум Зарков пред СТАНДАРТ: Категорично! БСП ще е ключов фактор в новия парламент

Очаквам всички ангажирани институции да приложат цялата сила на закона и да гарантират максимално честни избори, казва лидерът на социалистическата партия Крум Зарков

- Г-н Зарков, как оценявате ролята на опонентите на БСП – ОЛ в края на кампанията за изборите за народни представители за 52-рото Народно събрание?

- Кампанията беше вяла и лишена от идеи. Превърна се по-скоро в тур за овации и тротоарни дискусии, но почти нищо сериозно и съдържателно не видяхме от нашите опоненти.

Стратегиите и тактиките по време на една кампания, разбира се, имат своето значение. Но те не бива да са за сметка на основната функция на политическото съревнование – информирането на гражданите, за да знаят кой какви позиции ще отстоява по ключовите въпроси, пред които сме изправени днес – войни, цени, доходи, качество на живот.

Жалко е, че за пореден път избирателите бяха лишени от възможността да направят информиран и обективен избор. Още по-жалко е, че зад привидната неопределеност на партиите преди изборите всъщност се крие възможността за всякакви уж „невъзможни сглобки“ след тях.

Друг сериозен риск от подобно поведение е засилването на тежестта на купения и манипулиран вот. Докато някои партии търсят избирателите само за да им предложат пари, а не решения, нищо добро не ни очаква. Те не купуват само гласове – опитват се да си купят време и безнаказаност. За тях изборите са хазарт – залагат бъдещето на България и проиграват човешки съдби.

Но през ноември и декември миналата година българските граждани ясно казаха – така повече не може. И ако се наложи, ще излизат отново и отново, докато участниците в политическия процес не се осъзнаят и не тръгнат по друг път – така, както единствена БСП направи на 7 февруари т.г.

- През последния месец бяхте един от политическите лидери на терен. Какво Ви споделят хората? Изпитват ли носталгия към миналото?

- Носталгията е всъщност критика на настоящето. Критика на настоящето, което не просто не предлага социална сигурност, качествен и безплатен достъп до здравеопазване и образование, но и на настоящето, което не предлага алтернатива за бъдещето.

Затова трябва да гледаме към бъдещето с мисъл за идващите поколения. За жалост, то не изглежда особено обнадеждаващо, ако продължи с моделите на управление, които облагодетелстват малцина. Вземете например начините, по които се трупа богатство. Днес наблюдаваме тревожен процес, при който трупането на печалби зависи от извличане на стойност от бъдещето. Икономиките все повече разчитат на кредити, които ще бъдат плащани от нашите деца.

Същевременно почти нищо не се прави, за да се намалят ефектите на различните кризи, които ни заливат – от ценовите шокове до климатичните катастрофи.

- Има ли сред симпатизантите на БСП хора, които искат България да преосмисли членството си в ЕС и НАТО?

- Разочарование има и то е разбираемо. НАТО отдавна не е само отбранителен съюз, а пък Европейският проект бе превърнат от социален и солидарен в основно пазарен. Но напускането не е решение.

България трябва да бъде активен участник, а не пасивен наблюдател. Геополитическата ни посока не е избор „между сили“, а участие в изграждането на единна и по-социална Европа. Освен това, в свят на конфликти и несигурност Европа трябва да бъде фактор на мира.

За България това означава ясна геополитическа ориентация, активна дипломация и защита на социалния модел.

- Как ще се борите с демографската криза?

- Това, което наричаме „демографска катастрофа“, всъщност е емиграционна катастрофа. България инвестира в образование и социални системи, а резултатът се реализира в чужбина.

Решението е в създаването на условия за достоен живот тук – защита на труда, солидарни социални системи, достъпни жилища, качествено и безплатно образование. В здравеопазването има сериозен недостиг на кадри, което води до тежки условия на труд. Общински болници затварят, а неравенствата в образованието се задълбочават.

Ако не обърнем тази тенденция, ще плащаме много по-висока цена в бъдеще.

- Кои са кривиците и правиците на служебната власт?

- Усилията на служебното правителство в борбата с купуването на гласове заслужават подкрепа. Същото важи и за работата в съдебната система.

Но има и сериозни недостатъци. Подписването на дългосрочното споразумение с Украйна в областта на сигурността и отбраната без ясен мандат и без обществен дебат породи сериозни въпроси. Това е решение с дългосрочни последици и трябва да бъде легитимирано от Народното събрание.

- Очаквате ли честни избори и защо?

- Очаквам всички ангажирани институции да приложат цялата сила на закона и да гарантират максимално честни избори. Това е тяхно задължение към обществото.

Не бива обаче да сме наивни – опити за злоупотреби има и ще има. Въпросът е дали ще бъдат пресичани навреме и дали политическите партии най-накрая ще осъзнаят, че доверие не се купува с пари, а се печели с ясни решения и почтено поведение.

Очаквам след изборите да бъдат назовани най-вече партиите, които купуват гласове, защото непрекъснато акцентираме върху кой продава, а не върху кой купува.

- Как ще работите за съдебна реформа?

- Без функционираща и независима съдебна система няма как да има доверие в държавата. Трябва да бъде избран нов състав на ВСС. И не трябва да се търси мнозинство от 161 народни представители, за да се започне – трябва да се започне, за да се намери това мнозинство.

Нужно е също да се стигне докрай в разследването на две афери – „Осемте джуджета“ и тази около Мартин Божанов – Нотариуса. Ако не разплетем тези афери, има опасност те да се превърнат в поредното КТБ, в поредните неразкрити случаи, които през целия преход се натрупват заедно със своите политически последствия. Много е вероятно именно там да се крие и причината за липсата на стабилно управление, каквото заслужаваме.

В следващия парламент ще изправим всички депутати пред отговорността да се позиционират по темата съдебна реформа. БСП – ОЛ ще внесем процедура за ВСС и ще предложим качествени кандидати. Ако те бъдат отхвърлени – нека останалите обяснят защо отхвърлят едни и защо запазват други.

- А ще намерите ли партньори за отмяна на плоския данък?

- Настоящият модел, въведен с плоския данък, доведе до това по-богатите на практика да плащат по-нисък относителен дял. БСП – ОЛ ще работи за отмяна на плоския данък и въвеждане на по-справедлива, прогресивна система с необлагаем минимум за хората с по-ниски доходи.

Всички, и леви, и десни, са наясно, че не можем да продължаваме да взимаме кредити, за да финансираме социални разходи. Дори МФВ са наясно, по други причини, разбира се, и призовават за смяна на модела. В този смисъл рано или късно ще се намерят партньори за промяна на данъчната система, така че най-бедните да плащат най-малко или дори нищо, средната класа да остане на същите нива, а онези с най-високи доходи да поемат по-голяма отговорност за изграждането на едно солидарно, а не пазарно общество.

- Ще бъде ли БСП ключов фактор в следващия парламент?

- Категорично да!

- Кой ще е най-естественият съюзник на БСП – ОЛ?

- Ролята на БСП – ОЛ в следващия парламент ще бъде конструктивна. Последните пет години ходим от избори на избори. Трябва да си вземем поуките и да няма повече управления без правила, без елементарни коалиционни споразумения, без ясно съотношение на силите и без поемане на отговорност.

Ако БСП си партнира с някого, то ще е на базата на ясни принципи, на прозрачност и на взаимно уважение. Подобно взаимодействие не е възможно с ГЕРБ и ДПС – НН.

- Възможни ли са нови избори до края на годината?

- За съжаление, да. Но политиците сме длъжни да направим всичко по силите си това да не се случи.

В БСП – ОЛ сме амбицирани да внесем друго разбиране за необходимата политическа промяна – не просто да заменим едни хора с други, а да променим качеството на работата на Народното събрание. Имаме остра нужда от ефективен парламент, който да излъчи управление с елементарна устойчивост, компетентност и базова почтеност.

