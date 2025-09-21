Цветанка Андреева разкри провокациите на ПП-ДБ към Пеевски

Либералите провокираха с агресия, Делян Пеевски отговори с техния език. Това заяви политологът Цветанка Андреева в ефира на bTV, коментирайки грозната проява на Асен Василев пред българския парламент, който причака лидера на ДПС Ново начало, за да създаде скандал.

"В един момент те го привикаха в собственото си езиково поле. Казаха: Ела тук! - блокирайки достъпа до парламента. Той отиде и с техните оръжия проведе този дебат. Някак си той вече защитаваше не просто фигурата си, но и ДПС, защото той е лидер на ДПС. Когато острахираш една група хора, не допускаш депутатите до НС, това вече се приема като агресия към партията. Не искам да кажа, че има етнически натиск, но има политически натиск, който получи своя остър отговор", каза още тя.

Няма да има прехвърчане на ракети между Борисов и Пеевски, подчерта Андреева.

"Що се отнася до езика, това са двама различни лидери. Борисов говори повествователно, той е центрист, води най-голямата партия. Докато Пеевски утвърждава лидерството си в ДПС, той говори много по-остро, има кондензирана мисъл, и много бърза и говори по този начин. Но за мен и двамата лидери имат много общи цели", каза тя.

"Две години се ширеше един зеленчук и едно животно. Това е от езика на пропагандата на ПП-ДБ. Няма лошо, но съществува и друг обективен поглед. Лидерите имат общи цели. Затова няма политическо напрежение. Дори маниерите им са различни. Но и двамата са важни, за да има правителство България. И двамата са алтернативи на кризата. Те обичат да казват, че са изкарали държавата от кризата. И двамата държат държавата в геополитическия курс на Запад", припомни точно политоложката.

Пеевски и Желязков

"Пеевски задава въпрос за водата. Той не е писал на Желязков кой вход да заварди в парламента. И Желязков като технократ даде много бърз отговор. Всички се надяваме той да почне да работи. В този смисъл, двамата лидери изкараха премиер като Желязков, който вкарва държавата в еврозоната, а опозицията се сближава с Радев, който изкарва държавата от еврозоната. Имаме игра на образи. Един Желязков, който държа брилянтна реч по време на вота. Той призова - нека битките да са в парламента, не се бийте навън", обясни Андреева.

Имаме три партньори и четвърти, който подкрепя. Броя на премиерите е част от пропагандата, подчерта Андреева.

Име, като начин за политическа идентификация

Непрекъснатото повтаряне на "Пеевски" носи идентичност. Гради контраполитическа идентичност. Той каза, че не управлява, но изисква, скастри Андреева останалите гости в студиото, които се опитаха да внушат всякакви спекулации относно личността на лидера на ДПС-Ново начало Дилян Пеевски и хиперболизирането му влияние от така наречените жълтопаветници в държавата.

