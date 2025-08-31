Борисов обеща да пази правителството

Лидерът на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов даде обещание след посещението на председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен.

"От името на партиите, които подкрепят правителството, искам да ви уверя, че колкото и да е трудно ще го пазим, за да може да се случат тези проекти. Иначе това няма да се случи-както нищо не се случваше 4 години", каза той.

Лидерът на Еврокомисията е на обиколка в Източна Европа - ще посети 7 държави, граничещи с Русия и Украйна, България е петата й спирка.

Фон дер Лайен разгледа военния завод в Сопот, придружена от премиера Росен Желязков и лидера на ГЕРБ.

След това те дадоха пресконференция.

"Искам да поздравя Урсула фон дер Лайен и комисаря по отбрана Андрюс Кубилиус и да им благодаря. Европейската комисия в лицето на Урсула фон дер Лайен ни помогна да влезем в Европейския банков съюз, след това за пълноправното ни членство в Шенген и Еврозоната, както и позволи да предоговорим Плана за възстановяване, който 4 години беше съсипан", каза в началото на изявлението си пред медиите Борисов.

И продължи:

"С “Райнметал” ще си сътрудничим и планираме да има 2 завода в смесено предприятие. Десетелития наред във ВМЗ се произвеждат снаряди и оръжие и то с цел България да бъде отбранявана. В момента цяла Европа се промения и модернизира, правят се съвсем нови типове оръжия и ние трябва да се възползваме от шанса да бъдем едни от първите в общоевропейския план за отбрана. Очакваме да получим средствата по европейсккя механизъм за сигурност SAFE , изпълнявайки всички наши ангажименти. Хиляди работни места ще се създадат, а старите ще се запазят. Всички сме категорично за мир, но трябва да бъдеш силен и да имаш мощна отбрана, за да не те нападат."

