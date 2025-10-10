Борисов изненада репортерите: Говорих със Слави!

"Говорих със Слави Трифонов и той ми каза, че ще изтеглят закона. Има текстове, с които нито ние, нито те са съгласни." Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира в кулоарите на парламента промените в закона, които може да ограничат свободата на медиите.

"Огромно благодаря на Слави, че веднага разбраха проблема и реагираха", добави Борисов.

"Работата е много интензивна и с колегите се събират по важни теми. Сутринта вникнах в темата и Слави реагира веднага", обясни бившият премиер.

"Изкуственият интелект използва лицата ни и прави отвратителни клипове. Това не е правилно според мен. Би трябвало да се направи така, че изкуственият интелект да не може да прави на публични фигури такива клипове. Правилно ли е как аз и Рая се целуваме. За семействата ни? Но правилно ли е някой да седи пред къщата ти и да те дебне. Подобни текстове ще подкрепим", каза Борисов.

"Ще подкрепя това, което Атанасов иска - закриване на Антикорупционната комисия. Създадохме я тогава, защото ПП и ДБ я искаха за Бойко Рашков. Тези функции на комисията ги дадохме тогава. Подкрепям с две ръце и оставката на Антон Славчев", уточни лидерът на ГЕРБ.

По думите му, "Балкански поток" е най-доброто съоръжение, което има на Балканите. Пред Тръмп-младши той се е похвалил с това съоръжение.

И добави, че всички глупости, които са забъркани, са станали по време на сглобката с ПП. "Кои са ПП? Тези, които си продадоха централите", попита той.

"Над 7 млрд. лв. българските граждани са получили повече пари по фишовете си, сметките си и заплатите си", заключи той на въпрос младите лекари ще получат ли повече пари за заплати.

