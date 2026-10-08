България събира държави от региона за бъдещето на Коридор №8

Министърът на външните работи Велислава Петрова ще бъде домакин днес на международна министерска конференция, посветена на стратегическото значение и развитието на Коридор №8.

Транспортният коридор свързва Адриатическо с Черно море, преминавайки през Албания, Република Северна Македония и България, с връзки към Италия и Румъния. Той е част от Трансевропейската транспортна мрежа и има ключово значение за свързаността на региона.

По време на форума ще бъдат обсъдени ролята на Коридор №8 за регионалната стабилност и евроатлантическата интеграция, развитието на транспортната и енергийната инфраструктура, укрепването на енергийната сигурност и възможностите за икономически растеж.

Специален акцент ще бъде поставен върху значението на коридора за сигурността и устойчивостта на региона.

В конференцията ще участват министри и високопоставени представители на държавите по трасето, както и еврокомисарят по разширяването Марта Кос. Сред поканените са още представители на Европейската служба за външна дейност и НАТО, както и представители на САЩ, Великобритания и Украйна.

Сред ключовите все още незавършени участъци на Коридор №8 е железопътната връзка между България и Република Северна Македония. През ноември миналата година двете държави подписаха споразумение за изграждането на трансграничен железопътен тунел.