Атанас Зафиров пред "Стандарт": В Китай най-често споменаваната дума бе мир

• Правителството е стабилно и безалтернативно, предлагаме в бюджета пакет от мерки в подкрепа на младите семейства

• Поех личен ангажимент за засилване на търговския обмен от България към Китай

• Видях Асен Василев на прием в китайското посолство, поведението му сега е политическо лицемерие

• С премиера имаме отличен диалог и между нас няма отворени теми

• В Китай започнахме големия разговор за изпълването на нашите отношения с реално икономическо съдържание

• Опозицията превърна вотовете на недоверие в цирк. Тъжно е

• Имаме опозиция без обща визия, без размах, с ограничено въображение и възможности

• Уточнихме подробностите за пряка самолетна линия София-Пекин, казва вицепремиерът Атанас Зафиров в специално интервю за вестник СТАНДАРТ

- Г-н Зафиров, визитата Ви в Китай разбуни духовете на ястребите в България. ПП-ДБ излезе с декларация в парламента, Асен Василев отправи въпрос към премиера Росен Желязков. Как си обяснявате това, при положение, че Китай не е обявена за неприятелска на България държава и още повече, че през май бяхте в Китай и тогава никой не реагира?

- Вече имах възможност да кажа, че видях Асен Василев на прием в китайското посолство през юли и намирам за абсолютна проява на политическо лицемерие поведението му сега. Наясно съм, че опозицията търси всяка възможност да покаже признаци на живот, но в случая те дълбаят в безсмислието и вървят срещу националните интереси.

Китай е втората икономика в света, страна във възход с бурно индустриално развитие, при това още през 2019 година е обявена за "стратегически партньор" на България. И днес изплуват всякакви дилетанти, които със своя цинизъм и безхаберие са готови да зачертаят добрите ни отношения и да разрушат водената външна политика.

Ние имаме дипломатически отношения с Китай, не воюваме с тях, нито сме във враждебен конфликт. Наясно съм, че много хора си представят политиката като превиване на гръбнак пред статуквото, но в случая дори никой не го изисква от тях. Самата Урсула фон дер Лайен зачести контактите с Китай, особено след започването на войната в Украйна. И нейната оставка ли ще поискат? Има граници в политиката, които не трябва да се прекрачват, а те направиха точно това.

- Може ли да внесете яснота – по чия покана водената от Вас делегация на БСП-ОЛ бе в Китай?

- Поканата за посещението и парада беше от ЦК на ККП до партията и отделно лично до мен от председателя на Китайската народна република Си Цзинпин. С нея той ме покани на приема по случай честването на 80 години от победата над фашизма.

За мен бе чест да присъствам на организирания военен парад по повод годишнината. БСП е единствената автентична антифашистка партия у нас. Ние пренесохме в бурните времена на прехода паметта за антифашистката съпротива. Точно заради това ми хареса мотото на китайския празник: "Да помним миналото, да почетем паметта на загиналите, да ценим мира и да изградим добро бъдеще". Именно в това е големият смисъл на историческата памет.

- В какво качество бяхте в Китай – като лидер на БСП или като вицепремиер?

- Поканата беше чисто партийна, делегацията също. Искам да припомня, че ние имаме традиционно добри отношения с Китайската комунистическа партия, които датират много отдавна. На една от срещите с члена на политбюро на ККП Ли Шулей той започна с отчитането на приноса на Георги Димитров в ранното развитие на тяхната партия. Казвам това, за да видите колко назад датира историята на нашите отношения и идеен обмен.

- Премиерът Росен Желязков заяви, че научил за посещението Ви от медиите. При положение, че визитата Ви бе анонсира ден преди да се състои, как ще коментирате думите му и съгласувано ли бе посещението Ви с министър-председателя и МВнР?

- Нека да повторя отново. Взех си отпуска като вицепремиер и посещението ми в Китай бе в партийно качество. Медийните заигравки с това какво е знаел Росен Желязков и как е научил ми се струват като опит да бъде създадено разделение в кабинета.

С премиера имаме отличен диалог и между нас няма отворени теми.

- Президентът Си Цзинпин обяви, че светът се намира в преддверието или на войната, или на мира. На парада в Китай видяхме 10 000 войници и 80 000 бели гълъба. Какво бе посланието на това първо по рода си събитие в Китай – мир или война?

- Най-често споменаваната дума в моите разговори с различни лидери и управленци в Китай беше думата "мир". Светът преминава през много турбулентна епоха и свръхотговорността на световните политически елити е в това да не допуснат войната да стане част от ежедневието на планетата.

Смятам, че Китай много стриктно се придържа към тази линия. Те са нация, която произвежда, която се развива бурно, която печели от развита икономика и свободна търговия и нямат никакъв интерес от глобален конфликт.

Това беше голямото послание - време е да седнем на масата на прегорите и да говорим за мир. Всичко останало е не просто загуба на време, а е пагубно за нас като общества. И тук искам да изтъкна приноса на БСП, че ние правим това още от първия ден на войната в Украйна.

- Отношенията между БСП и ККП датират от 1949 година. Как ги надградихте днес?

- Научните институти на БСП от години следят разработките на ККП за бъдещето на социализма и се опитват да приложат наученото в разработките на нашите управленски програми. Огромният опит на ККП в развитието на тяхната страна е ценен, защото БСП също е поставила в основата на своята идеология преодоляването на бедността и прилагането на мащабна социална политика.

Сега се разбрахме за още по-тесни контакти и сътрудничество. Обсъдихме и възможността за по-голямо сътрудничество и обмяна на опит между младежките обединения на БСП и ККП. Ние имаме много какво да научим от своите китайски колеги, но те могат да научат много от нашия опит, битки и идейни търсения.

- На срещата си с г-н Ли Шулей – член на Политбюро на Централния комитет на Китайската комунистическа партия, секретар на Централния секретариат и председател на Департамента за публичност на ЦК на ККП, поехте ангажимент за засилване на търговския обмен от България към Китай и за увеличаване на туристическия поток от Китай към страната ни. Какви китайски инвестиции ще влязат у нас или политиката отново ще повлияе на бизнеса?

- Има няколко печални факта в нашите отношения с Китай. Първо - от всички страни на Балканския полуостров ние сме привлекли най-малко китайски инвестиции. Като гледате истерията на дясната опозиция може би разбирате защо.

Второ - миналата година у нас е имало над 20 хиляди туристи от Китай, тази година те са били едва 2 хиляди. Няма страна, която да не се разтревожи от такива факти и да не се опита да промени тази лоша тенденция. Точно това поставих като тема пред моите китайски събеседници.

Тези проблеми не се решават от днес за утре, но поне започнахме големия разговор за изпълването на нашите отношения с реално икономическо съдържание. Още през май поставих темата за пряка самолетна линия София-Пекин, сега вече уточнихме подробностите към нея. Поставих и въпроса за включване на Бургас като логистична точка по товарния маршрут Китай – Европа в рамките на инициативата „Един пояс, един път“. И, да, поех личен ангажимент за засилване на търговския обмен от България към Китай. В отговор на вашия въпрос нека да го кажа накратко - политиката е длъжна да повлиява на бизнеса, но винаги по положителен начин.

Само след няколко дни в България ще се проведе заседание на смесената икономическа комисия между България и Китай, която се председателства на ниво заместник-министър на икономиката. Тя ще бъде съпътствана от посещение на голяма китайска делегация, която аз ще имам удоволствието да посрещна. Пак казвам, България е страна, която трябва да бъде отворена за сътрудничество с големите, глобалните икономики.

- Посетихте завода за електромобили на Xiaomi в Китай – един от най-големите автомобилни производствени центрове в света, където на всеки 76 секунди се произвежда по един автомобил. Обсъдихте ли конкретно взаимодействие?

- Да, нашите разговори там акцентираха върху възможностите за бъдещо партньорство в сектора на електрическата мобилност, включително потенциални инвестиции, създаване на монтажни бази, научноизследователска дейност и локализиране на компоненти в България.

Смятам, че това е осъществимо при това в съвсем не толкова далечна перспектива. Бъдещето е на технологиите, а България има какво да допринесе в този процес. Смятам, че и самите китайци имат интерес към такова сътрудничество.

- Споменахте директната авиолиния между България и Китай, както и включването на Бургас като логистична точка по товарния маршрут Китай – Европа. Ще видим ли резултати?

- За мен голямата промяна е в това, че разговорите по тези теми започнаха, защото преди това не или не са били поставяни или са били поставяни изключително непоследователно. И по двата въпроса ще има развитие в най-близко време.

- Договорихте побратимяване на китайски и български градове. Кои ще бъдат те и какво това ще донесе на хората в тях?

- За китайската страна подобно побратимяване е значим въпрос и не тема, която идва между другото. При посещението ми в град Дзинан те постоянно напомняха, че са побратимени с Казанлък.

Побратимяването с китайски градове отваря много нови възможности за бизнес, подновен интерес към инвестиции, възможност за нови работни места, по-тясно регионално сътрудничество, обмен на идеи и много нови перспективи.

Нека още отсега да не казвам кои ще са градовете, защото и самата китайска страна трябва да свърши своята работа, но по тази тема също ще има новини много скоро.

- Кои сектори биха се възползвали най-пряко от евентуално по-тясно сътрудничество с Китай? Възможни ли са инвестиции в индустриални зони, транспортни коридори или високите технологии?

- Смятам, че ние трябва да се възползваме от напредъка на Китай във високите технологии. Те определено имат интерес към развитието на този отрасъл у нас, искат да работят с България и са готови да ни предложат конкретни проекти.

По този начин индустриалните зони могат да получат истинско развитие. Транспортните коридори също са приоритетен сектор. Всички съседни страни усилено работят по тях и е време и България да започне активна работа.

- Българският износ за Китай остава ограничен. Има ли конкретна договорка за улеснен достъп на български продукти – особено в селското стопанство, козметиката или хранително-вкусовата промишленост?

- Поставихме всички тези теми на масата, показахме интереса на България, това е в рамките на усилено партийно сътрудничество. Засега знаем, че Китай проявява интерес към българските стоки.

Там българското розово масло е легендарно, киселото мляко, българското вино, тези стоки вече са част от живота на почти всяко китайско семейство и от усилията и на двете страни зависи да превърнем този интерес в реална политика и икономически взаимоотношения. Аз съм човек, който иска да коментира вече конкретните резултати, а не само първоначалните договорки.

- Започна горещ политически сезон – скандали в пленарна зала, протести, „Възраждане“ излезе от парламента, предстои вот на недоверие. Стабилно ли е правителството?

- Правителството е стабилно, а и безалтернативно. Знам как звучи това, но е факт. Погледнете парламента - можете ли да си представите друга управленска формула. Виждате ли кабинет в който ПП-ДБ и "Възраждане" са коалиционни партньор?! Нима това може да донесе стабилност, предвидимост и развитие.

Колкото до вотовете на недоверие, на мен лично ми е тъжно да гледам как опозицията самоунищожава най-мощното си оръжие. Те превърнаха вотовете на недоверие в цирк, в някакво тъжно риалити-шоу, което им носи повече проблеми на тях, отколкото на нас като управляващи.

Винаги съм уважавал вотовете на недоверие, защото ги разглеждам като инструмент за корекция, като възможност човек да види разгърната и друга визия за нещата. Но положението сега е съвсем различно. Имаме опозиция без обща визия, без размах, с ограничено въображение и възможности. Тя не може да свали правителството.

- Предстои старта на бюджетната процедура. Кои социални политики ще настоявате за бъдат записани в разчетите на хазната за 2026 г.

- Това ще е първият бюджет на това правителство, както и първият бюджет в евро, който трябва да приемем. Именно в него мнозинството трябва да заложи своите политики за намаляване на неравенствата, социални и регионални, за повишаване на доходите, както и за развитието на икономиката.

Тук е мястото да припомня, че ние като мнозинство, поехме държавата след много тежка политическа криза, която блокира институциите, унищожи дори и елементарната визия за бъдещето, спря много проекти. Очакването е да се започне с повишаването на минималната работна заплата, която трябва да стане 1213 лева.

Това повишение ще бъде усетено от около 600 хиляди български граждани, но това е само началото. Социалният вектор е най-важен и той се изразява не само в битка за по-високи доходи, но и в държава, която успешно се противопоставя на спекулата и следи за това нелоялните търговци да не одират по три кожи от гърба на хората под благовидния предлог за влизането в еврозоната.

Смятам, че това ще е основното, по което ще бъде дадена оценката за кабинета - как ще се чувстват хората след 1 януари. Ще видят ли държава, която мисли за тях и ги пази или ще бъдат оставени на произвола на пазара и хищниците там. Точно заради това БСП беше длъжна да влезе в управлението. В дни на такава трансформация трябва да има партия, която следи за социалния вектор и лявата политика.

- Демографското бъдеще на страната ни е приоритет не само на БСП, но и Ваш личен. Какви мерки в подкрепа на младите семейства ще отстоява БСП в бюджета?

- В нашата предизборна програма преди години, наречена "100 решения" ние сме набелязали много конкретни мерки за демографската политика и ще предложим голяма част от тях на нашите партньори в управлението.

Сред тях са - повече подкрепа за майчинството, включително чрез увеличение на еднократната помощ за раждане на дете, допълнителна подкрепа за самостоятелните родители чрез ваучери за услуги в помощ на отглеждането на дете, подпомагане на семейства с две и повече деца, на което поне единият от родителите е под 40 години и двамата са осигурени и с непрекъснат трудов стаж в последните две години, за купуване или строителство на основно жилище.

Казвам само една част от идеите ни, а имаме и много други. Ние от БСП-ОЛ упорито и настойчиво ще се опитаме да ги осъществим. Ние искаме делата ни да говорят за нас, а не гръмките статуси във фейсбук или кресливите речи и размахване на ръце във въздуха.

- Президентската кампания на практика започна. ГЕРБ и ПП-ДБ си разменят публични послания за евентуален общ кандидат. От страна на БСП пък в общественото пространство се завъртяха имената на Илияна Йотова и Наталия Киселова. Каква е стратегията на БСП за президентските избори и какъв ще е кандидатът на партията?

- Искам да напомня ключов факт - БСП е единствената партия у нас, която два пъти е издигала кандидати за президент, които са изкарали по два мандата. Казвам го, защото това ясно демонстрира, че ние не подхождаме към този процес дежурно, а обмисляме внимателно кого да предложим и каква програма да застане зад него.

БСП може да има една-единствена стратегия за президентските избори - да победи на тях. Затова уверено бих искал да заявя, че следващият президент ще е ляв и ще бъде подкрепен.



