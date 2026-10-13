Зловеща находка в Димитровград! Труп в багажника на катастрофирал мерцедес

Тежко криминално разследване започна в Димитровград, след като полицаи откриха тялото на 67-годишен мъж в багажника на катастрофирал автомобил „Мерцедес“. Починалият бил увит в одеяло, а зловещата находка е направена при преместването на колата след пътен инцидент късно снощи.

В хода на разследването е задържана 32-годишната съпруга на мъжа, а на нейния 14-годишен син е предоставена полицейска закрила. Криминалистите изясняват причините за смъртта и евентуалната съпричастност на двамата към случая.

Удар в контейнер разкри тялото

Всичко започнало около 23:40 часа, когато на спешния телефон бил подаден сигнал за самокатастрофирал автомобил в Димитровград. Пристигналите на място полицаи установили, че мерцедесът се е ударил в контейнер за отпадъци. Първоначално ситуацията изглеждала като обикновено пътнотранспортно произшествие, затова униформените предприели действия за обезопасяване на района и регулиране на движението.

Истинският ужас настъпил, когато служителите започнали подготовка за преместването на автомобила. При отварянето на багажника те се натъкнали на безжизненото тяло на мъж, завито в одеяло. Незабавно били предприети действия по установяване на самоличността му, като се оказало, че починалият е 67-годишен жител на Димитровград.

Съпругата задържана, 14-годишно момче под полицейска закрила

Разследващите започнали оперативно-издирвателни действия, при които в близост до мястото на произшествието установили 32-годишната съпруга на починалия и нейния 14-годишен син. Двамата са проверявани за евентуална съпричастност към случилото се. Жената е задържана за срок до 24 часа, докато на непълнолетното момче е предоставена полицейска закрила.

Все още няма официална информация как е настъпила смъртта на мъжа, кога е починал и при какви обстоятелства тялото му е било поставено в багажника. Не е изяснено и кой е управлявал автомобила при катастрофата. Разследващите проверяват различни версии, включително за извършено престъпление, но към момента няма обявени категорични заключения.

Предстоят действия за установяване на точната причина за смъртта и изясняване на евентуалната роля на съпругата и непълнолетното момче. Именно резултатите от експертизите и събраните доказателства трябва да дадат отговор на най-важния въпрос - как 67-годишният мъж е загубил живота си и защо тялото му е било скрито в автомобила.