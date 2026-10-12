Взеха голямо решение за работната заплата и пенсиите. Ключови промени

Процесът по определяне на минималната работна заплата (МРЗ) претърпя основна реформа, след като беше премахнат досегашният автоматизъм, при който тя се изчисляваше като 50% от средната брутна работна заплата. В края на септември Народното събрание прие на второ четене промени в Кодекса на труда, с които регламентира нов механизъм с определяне на праг в диапазон между долна и горна граница:

Долна граница: Размерът на МРЗ за текущата година.

Горна граница: Изчислява се по формула с четири равнопоставени компонента (всеки с тежест от 25%): Покупателна способност: Измерва се чрез средногодишното изменение на индекса на цените на малката по състав кошница. Общо равнище и разпределение на заплатите: Отчита се чрез годишното изменение на брутната медианна заплата. Темп на растеж на доходите: Застъпен е чрез годишното изменение на средната брутна работна заплата. Дългосрочна производителност на труда: Изчислява се чрез средната стойност на годишните изменения на брутната добавена стойност на един зает (по съпоставими цени за последните 10 години).



В резултат на новите правила, за 2026 г. размерът на МРЗ беше определен на 620 евро. За 2027 г. министърът на труда и социалната политика предлага достигане на максималния допустим праг от 672 евро, като се очаква окончателното становище на Министерството на финансите. В бъдеще Министерският съвет ще фиксира стойността на МРЗ за всяка следваща година в срок до 15 август.

Промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата

На заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) беше разгледан проект за изменение на наредбата, с който се уреждат процедурите по оценката на адекватността на МРЗ и заплащането на нощния труд.

Основните промени предвиждат отпадане на изискването допълнителното възнаграждение за нощен труд да има твърд праг от поне 51 евроцента. Вместо това то се обвързва процентно и остава не по-малко от 0,15% от МРЗ (което за текущата година възлиза на 93 евроцента).

Законопроектът получи подкрепа от работодателските организации и КНСБ, докато КТ „Подкрепа“ се противопостави. От КТ „Подкрепа“ изразиха опасения, че новата формула разчита на статистически данни с две години закъснение и орязва потенциалния размер на МРЗ (който по старата методология е щял да достигне 692 евро). От своя страна КНСБ настоява показателят за малката потребителска кошница да бъде временен до въвеждането на реална методология за издръжката на живота.

Регулации при попечителските и консултативните съвети на пенсионните фондове

След приетите през март промени в Кодекса за социално осигуряване, Министерството на труда и социалната политика внесе за разглеждане в НСТС и актуализация на Наредбата за попечителските и консултативните съвети.

Проектодокументът въвежда следните ключови промени:

Изчистване на правилата за формиране на съветите и прецизиране на техните функции.

Регламентиране на условията за прекратяване на мандата на членовете им.

Въвеждане на възможност за провеждане на заседания в дистанционна форма.

Работодателските организации подкрепиха напълно предложенията, докато синдикатите изразиха резерви. КТ „Подкрепа“ настоя за по-голяма яснота относно експертните функции на съветите при финансовия анализ и инвестиционната дейност. КНСБ възрази срещу текстовете за автоматично освобождаване на членове поради неоправдани отсъствия или разпространение на чувствителна информация, изтъквайки липсата на ясна процедура за доказване на нарушенията. От Комисията за финансов надзор (КФН) изясниха, че процедурите могат да бъдат допълнително прецизирани във вътрешните правила на съответните дружества.

Предстоящи процедури и бюджетна рамка

На заседанието, ръководено от вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев, бе потвърдено, че предстои финализиране на бюджетната процедура. В рамките на следващите дни предстои:

Провеждане на заседание на комисията по бюджетна политика към НСТС.

Разглеждане на пакета от данъчни закони на извънредно заседание на Тристранката.

Обсъждане на проектобюджета на държавата, както и бюджетите на ДОО и НЗОК.

Във връзка с това КНСБ вече е депозирала искане за извънредно заседание относно параметрите на бюджета за 2027 г., политиките по доходите в публичния сектор и планираните административни преструктурирания.