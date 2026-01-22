Времето влиза в резки обрати - от сняг и поледици до над 15°

Денят започва със смесена картина в различните части на страната. В Северозападна и Централна България все още ще има слаби превалявания от сняг, но още преди обяд те постепенно ще спират, а облачността ще започне да се разкъсва. В Южна и Източна България валежите ще са от дъжд, като и там до вечерта ще отслабнат и ще приключат. На места в Лудогорието и Източните Родопи сутринта ще има условия за поледици. Вятърът ще бъде слаб до умерен, първоначално от юг-югоизток, а следобед ще се ориентира от югозапад.

Дневните температури ще се задържат сравнително ниски – между 1° и 6°, с по-високи стойности в югозападните райони, а в София – около 6°.

Планините – сняг, вятър и лоши условия

В планините времето ще бъде по-сурово. Облачността ще се задържи значителна, а валежите ще са от сняг, като на места в Рило-Родопската област и Централния Балкан ще са по-интензивни. Около обяд снеговалежите ще започнат да отслабват. Ще духа умерен до силен югозападен вятър, който ще влошава условията за туризъм. Температурите ще останат ниски – около 5° на 1200 метра и около минус 2° на 2000 метра.

По морето – дъжд и умерено вълнение

По Черноморието денят ще премине под знака на облачно и дъждовно време. Най-сериозни валежи се очакват по южното крайбрежие. Вятърът ще бъде до умерен от юг-югозапад, а максималните температури ще достигнат 7°-9°, близки до тези на морската вода. Морето ще бъде сравнително спокойно, със вълнение 2-3 бала.

Кратко затишие – мъгли и ниска облачност

През следващите два дни вятърът в повечето райони ще отслабне значително или напълно ще стихне. В равнините и котловините това ще създаде условия за мъгли и ниска слоеста облачност, а на отделни места са възможни и слаби превалявания. В планините в петък ще преобладава слънчево време, докато в събота облачността отново ще започне да се увеличава. Минималните температури ще паднат до минус 5° – 0°, а дневните ще се движат между 2° и 7°.

Рязко затопляне и нови валежи

В неделя и понеделник времето ще направи рязък завой. Южният вятър ще се усили, като в Източна България и по северните склонове на планините временно ще бъде силен. Температурите ще се повишат осезаемо и в понеделник на места ще достигнат и надхвърлят 15°. Облачността ще бъде значителна и ще има валежи от дъжд, по-чести и по-обилни в Южна България и в западните райони.

Захлаждане, но без рязък студ

Във вторник валежите ще спрат, облачността ще започне да се разкъсва, а вятърът ще се ориентира от северозапад. С него ще прониква по-хладен въздух, но температурите ще останат сравнително високи. В сряда отново ще бъде почти тихо, с повишена вероятност за мъгли или ниска облачност в равнинните райони. Минималните температури ще са близки до нулата, а максималните – между 7° и 12°.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com