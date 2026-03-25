Времето полудява! Бурите идват

Времето полудява. До два дни интензивни бури с валежи ще ударят страната.

В средата на седмицата времето все още е типично пролетно – със слънце и по-високи температури. В четвъртък ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността. В планинските райони ще има условия за слаби превалявания от дъжд и сняг, съобщава Нова телевизия.

Дневните температури ще се повишат и в четвъртък ще достигнат между 15 и 20 градуса, което ще създаде усещане за стабилна пролет.

Но още в петък се очаква съществена промяна. Причината е преминаването на средиземноморски циклон, който ще донесе валежи от дъжд, започващи от югозапад и обхващащи цялата страна. В Централна и Източна България ще се развиват гръмотевични бури, като има условия за градушки и краткотрайни, но интензивни валежи. С понижението на температурите в планините дъждът ще преминава в сняг. В Западна България се очаква и мокър пролетен сняг на по-ниска надморска височина, но без съществена снежна покривка.

През почивните дни температурите няма да се понижат рязко. Минималните ще бъдат около и малко под нулата, а дневните ще са между 8 и 13-14 градуса.

До края на март и в началото на април времето ще остане променливо – с чести валежи от дъжд и усещане за прохлада, но без значителни отклонения от климатичните норми.

