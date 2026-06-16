Тежък обрат с времето до часове! Голяма опасност в тези градове

Метеорологичната обстановка в страната остава силно нестабилна, като синоптиците от "Метео Балканс" сигнализират за предстоящи локални опасни явления.

В близките часове Южните Родопи и по-специално районите около Крумовград и Кърджали, ще бъдат обхванати от мощни гръмотевични бури и едра градушка (до 2–3 см).

Постепенно лошото време ще се разпространи към Хасково и Пловдив, където се прогнозират краткотрайни, но проливни дъждове, придружени от бурни ветрове и по-дребни градушки.

С настъпването на вечерта купесто-дъждовната облачност ще се насочи на югозапад. Най-сериозни ще бъдат процесите в районите на Сандански и Петрич, поради което се препоръчва повишено внимание и следене на спешните метеорологични бюлетини.

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