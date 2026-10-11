Тежък ден за 14-годишния от Пловдив. Съдът решава за ареста

Окръжният съд в Пловдив решава днес дали да остави за постоянно в ареста 14-годишното момче, обвинено в убийството на собствената си майка. Прокуратурата настоява за най-тежката мярка за неотклонение - задържане под стража, а заседанието ще се проведе при закрити врата.

Тийнейджърът сам е сигнализирал на телефон 112 след смъртта на 45-годишната жена. Ако вината му бъде доказана, законът предвижда наказание до 10 години лишаване от свобода, съобразено с непълнолетната му възраст, съобщава БНР.

Разследващите разкриха подробности за трагедията

Тялото на жената беше открито на 9 октомври в апартамент в нова жилищна кооперация в пловдивския район „Северен“. Според полицията убийството е извършено с остър предмет, като са назначени експертизи за изясняване на механизма на престъплението.

„Мотивът е изключително личен, свързан със семейството. Нямаме данни за предишни конфликти“, заяви заместник-окръжният прокурор на Пловдив Анна Викова. Тя уточни, че на момчето е повдигнато обвинение за убийство на родител по член 116 от Наказателния кодекс.

Директорът на пловдивската полиция Васил Костадинов съобщи, че тийнейджърът сам се е обадил на спешния телефон и е съдействал на разследващите. По думите му няма данни момчето да е имало предишни противообществени прояви.

Ученикът наскоро се преместил в Пловдив

Според информацията на БНР 14-годишният доскоро е живеел при роднини в Стара Загора. Преместил се в Пловдив, след като бил приет да учи в едно от елитните училища в града. Родителите му са разделени.

Предстоящото съдебно решение ще определи дали момчето ще остане задържано по време на разследването. То няма да представлява произнасяне по вината му, която подлежи на установяване в наказателния процес.