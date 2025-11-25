Терзиев отговори на Пеевски. Благодари му!

Когато една идея е добра – добра си е! Така кметът на София Васил Терзиев отговори на лидера на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски и му благодари за призива паркингът при катедралата "Св. Александър Невски" да бъде отворен за софиянци незабавно.

Терзиев използва личния си фейсбук профил, за да отговори на призива на председателят на ДПС - Ново начало Делян Пеевски по повод паркинга до "Св. Александър Невски". Както "Стандарт" вече съобщи, Пеевски поиска още днес кметът да отвори паркинга на “Св. Александър Невски” за хората!

Градоначалникът на София призна, че идеята е добра и благодари на лидера на ДПС - Ново начало.

Ето какво написа той:

Когато една идея е добра – добра си е!

Напълно подкрепям предложението: паркингът до „Св. Александър Невски“ трябва да служи на софиянци, а не на депутати и тяхната „зона за сигурност“, която самият парламент е решил да обособи там.

Столична община има пълна готовност още следващата седмица да постави табели „Синя зона“ и да отвори десетки места за гражданите – за хората, които посещават катедралата, Националната галерия или БАН. Софиянци заслужават това пространство да бъде на тяхно разположение, а не на специално охраняван паркинг.

Остава само една дребна формалност:

г-жа Рая Назарян, председател на Народното събрание, трябва да издаде заповедта, с която парламентът освобождава терена. Призовавам я да го направи в най-кратък срок.

И тъй като идеята идва от г-н Делян Пеевски – благодаря за вдъхновението!

Сега е моментът неговото политическо влияние да се материализира в подкрепа към г-жа Назарян, така че тази отлична идея най-после да стане факт.

Столична община е готова. Чакаме само ключа от паркинга.

