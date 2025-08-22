София е блокирана! Невиждан капан от МВР

Какво се случва в столицата в петък вечерта?

Десетки автомобили на СДВР и КАТ в столицата са излезли из София в петък вечер.

По информация на Lupa.bg, получена от топченге, тече спецоперация в огромен мащаб.

От 18 часа насам са мобилизирани десетки униформени и в централните части, и дори във вътрешнокварталните улици, където се провежда акцията.



За момента няма официална информация каква е точната причина за изваждането на огромен ресурс от СДВР и Пътна полиция, но патрулите са на всеки 50 метра в идеалния столичен център.

