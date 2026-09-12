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Гърция блокирана от снега

Гърция блокирана от снега

Обилни валежи от дъжд и сняг обхванаха Гърция и днес принудиха много училища в някои части на страната да останат затворени, пишат гръцки медии, цитир...

19 януари | 16:50
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