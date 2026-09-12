Тежка катастрофа и пострадал в столицата. ОБНОВЕНА
На място са пратени екипи на Спешна помощ
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На място са пратени екипи на Спешна помощ
Не се знае коя е причината за мащабната акция
Не е ясно дали проблемът ще приключи до празниците
Образува се сериозно задръстване
Освен инцидента с автобуса, има и ударена кола.
Защо тръгват нови разправии с кабинета
Станала е тежка катастрофа
Причината е в голямото дерби на родния футбол
Президентът Еманюел Макрон обяви пълна блокада на цялата страна
Навални, Собол и ФБК трябва да възстановят около 88 милиона рубли
Работещите в обществения транспорт настояват за коректно рефинансиране на социалната система
Обилни валежи от дъжд и сняг обхванаха Гърция и днес принудиха много училища в някои части на страната да останат затворени, пишат гръцки медии, цитир...
Национална стачка в Гърция. Държавният и частният сектор ще бъде напълно парализиран заради 24-часова стачка, свикана по призив на двата основни синди...
Атина. Гърция днес ще бъде блокирана от общонационална 24-часова стачка, съобщиха медиите в южната ни съседка. Протестните действия са насочени срещу...
Париж. Най-популярният символ на Париж и основна туристическа дестинация - Айфеловата кула, беше блокирана за посещения заради протест на охранителите...