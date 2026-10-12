Сняг по върховете, дъжд в ниското! Времето се обръща, идват студени утрини

Есента напомня за себе си с облаци, дъжд и първи снежинки по високите планински върхове. В понеделник, 12 октомври, облачността ще преобладава над страната, а в Западна България се очакват превалявания. Въпреки това на места температурите все още ще бъдат сравнително високи за сезона.

Според прогнозата на синоптика на Bulgaria ON AIR Иоанна-Микаела Димитрова минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните – от 19 до 25 градуса.

В района на София термометрите ще показват около 19 градуса, докато по Черноморието дневните стойности ще достигат 24 градуса.

Вятърът ще бъде слаб, от североизток, със скорост до 20 километра в час.

Зимата напомня за себе си в планините

Планините ще посрещнат деня с плътна облачност и валежи, като най-засегнати ще бъдат Западна Стара планина, Рила и Пирин.

Над 2300 метра надморска височина дъждът постепенно ще преминава в сняг.

По високите части ще духа южен вятър със скорост до 40 километра в час.

На височина над 2500 метра максималните температури ще бъдат между 3 и 6 градуса, а на 1500 метра – от 11 до 14 градуса.

Дъждовете продължават и във вторник

През нощта срещу вторник западните райони ще останат под влиянието на дъждовното време, докато в Източна България ще бъде предимно облачно.

На 13 октомври валежите ще обхващат Западна и Централна България.

В сряда, 14 октомври, според прогнозата на Bulgaria ON AIR дъждовете постепенно ще започнат да спират.

Студени утрини и мъгли в края на седмицата

В четвъртък и петък времето ще придобие по-типичен есенен характер.

Сутрините ще бъдат студени, а в речните долини и поречията ще има условия за образуване на мъгли.

Така след сравнително топлото начало на октомври новата седмица ще донесе облаци, валежи и все по-осезаемо захлаждане.