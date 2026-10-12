Сняг по върховете, дъжд в ниското! Времето се обръща, идват студени утрини

Есента напомня за себе си с облаци, дъжд и първи снежинки по високите планински върхове. В понеделник, 12 октомври, облачността ще преобладава над страната, а в Западна България се очакват превалявания. Въпреки това на места температурите все още ще бъдат сравнително високи за сезона.
Според прогнозата на синоптика на Bulgaria ON AIR Иоанна-Микаела Димитрова минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните – от 19 до 25 градуса.
В района на София термометрите ще показват около 19 градуса, докато по Черноморието дневните стойности ще достигат 24 градуса.
Вятърът ще бъде слаб, от североизток, със скорост до 20 километра в час.
Зимата напомня за себе си в планините
Планините ще посрещнат деня с плътна облачност и валежи, като най-засегнати ще бъдат Западна Стара планина, Рила и Пирин.
Над 2300 метра надморска височина дъждът постепенно ще преминава в сняг.
По високите части ще духа южен вятър със скорост до 40 километра в час.
На височина над 2500 метра максималните температури ще бъдат между 3 и 6 градуса, а на 1500 метра – от 11 до 14 градуса.
Дъждовете продължават и във вторник
През нощта срещу вторник западните райони ще останат под влиянието на дъждовното време, докато в Източна България ще бъде предимно облачно.
На 13 октомври валежите ще обхващат Западна и Централна България.
В сряда, 14 октомври, според прогнозата на Bulgaria ON AIR дъждовете постепенно ще започнат да спират.
Студени утрини и мъгли в края на седмицата
В четвъртък и петък времето ще придобие по-типичен есенен характер.
Сутрините ще бъдат студени, а в речните долини и поречията ще има условия за образуване на мъгли.
Така след сравнително топлото начало на октомври новата седмица ще донесе облаци, валежи и все по-осезаемо захлаждане.