Шишков с новина за ключови магистрали. Връзка между два големи града

Подготовката за две от важните магистрални връзки в Северна и Североизточна България продължава. Това обяви регионалният министър Иван Шишков.

Министърът посочи, че се работи по подробните устройствени планове за отделни участъци на АМ „Хемус”. Паралелно с това Шишков обяви, че се подготвя процедура за избор на трасе между Варна и Бургас за магистрала „Черно море”.

„Работим много активно и виждате, че почти всяка седмица излиза по някое одобряване на ПУП в някои от участъците. Трябва да одобряваме тези планове, за да започне строителството”, каза Шишков.

Амбицията на министерството е да бъде възложен цялостен проект, който да обхване връзката до границите с Румъния и Турция.