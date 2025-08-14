Ранна сутрешна трагедия на пътя! Човек загина при катастрофа

Пътнотранспортно произшествие е станало на пътя Пазарджик–Белово.

Тежко са се сблъскали два автомобила, в резултат на което има загинал.

Все още няма информация за самоличността на участниците в инцидента, както и за починалия водач. Това съобщиха за БНТ от пресцентъра на ОДМВР-Пазарджик.

Катастрофата е станала в участъка между селата Звъничево и Ковачево. На мястото са изпратени екипи на сектор „Пътна полиция“, пожарната и Спешна помощ.

Докато трае огледът, пътят между Звъничево и Ковачево е затворен.

Обходният маршрут е през село Ковачево.

