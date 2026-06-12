Ранна сутрешна трагедия на пътя! Човек загина при катастрофа
Катастрофата е станала в участъка между селата Звъничево и Ковачево
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Катастрофата е станала в участъка между селата Звъничево и Ковачево
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