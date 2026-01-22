Промяна с времето. Приключи ли зимата в България

През следващите дни Балканският полуостров ще бъде под влияние на серия атмосферни смущения, като България ще попада в източната периферия на тези циклони. При тази синоптична обстановка у нас ще преобладава югозападен пренос, което ще поддържа по-високи от обичайните за сезона температури. В районите без изразен южен вятър ще има условия за мъгли и ниска слоеста облачност, по-специално в Дунавската равнина и на места в задбалканските котловинни полета.

По време на преминаването на тези атмосферни вихри се очакват валежи от дъжд в по-голямата част от страната, а в Предбалкана и по високите части на планините – от сняг. До края на месеца България и Балканите ще останат под влиянието на по-топла въздушна маса, което ще доведе до постепенно повишаване на температурите.

Според Европейския модел максималните температури у нас ще се движат между 10 и 15 градуса по Целзий, като това развитие напълно съвпада със сценария, заложен в месечната прогноза. Дори повече – в началото на третото десетдневие времето ще бъде малко по-топло спрямо прогнозата, изготвена в края на декември.

Въпреки всичко това не може да се говори за край на зимата, пишат от "Метео Балканс". Подобни топли периоди са типични за сезона, а възможностите за нови застудявания и зимни обстановки остават напълно реални и през следващите седмици. Зимата все още е на ход, макар и временно да отстъпва позиции.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com