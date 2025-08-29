Проф. Рачев забърка есенна лютеница! Какво предвижда за времето

Август си отива с половин градус над нормата, сравнително сух.

"Следващата седмица ще е време, опънато на простора, само за правене на лютеница", пошегува се климатологът проф. Георги Рачев в редовния си коментар за времето по бТВ.

В събота късно вечерта срещу неделя ще нахлуе малко по-хладен въздух над западната част на България.

На запад температурите ще се понижат със 7-8 градуса, прогнозира Рачев.

В Предбалкана, Централна България и в района на Странджа ще вали,

но тези валежи няма да повишат съществено нивото на запасите от влага в почвата.

Още в понеделник ще се затопли отново с въздушен южен поток. На 3-4 септември ще има едно ново понижение на температурите, но то няма да е нищо съществено. На 6-8 септември времето ще е ранно есенно, нормално - плавно вървим към есента, каза проф. Рачев.

Август си отива в норма с плюс от половин градус,

макар че през месеца имаше отделни петънца, където имаше валежи - например с валежите над Мусала обемът на язовир Искър се увеличи малко на фона на останалите язовири в страната, коментира климатологът.

На морето водата продължава да е 26-27 градуса, макар и с малко повече вятър. Така че и през септември морето става за море.

Септември ще е с половин-един градус над нормата

и вероятно с почти нормални валежи, посочи прогнозните данни проф. Георги Рачев.

