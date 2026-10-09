Проф. Рачев: Уикендът е за разходки, после времето сваля 10 градуса

Есента отново ще ни покаже колко бързо може да сменя настроението си. След почти летните температури и приятния уикенд идват няколко доста по-хладни и дъждовни дни, предупреди климатологът проф. Георги Рачев в „Тази сутрин“ по бТВ. Максималните температури ще паднат с около 10 градуса, а в София в средата на следващата седмица може дори да не достигнат 15 градуса. Добрата новина е, че преди това събота и неделя остават подходящи за разходки.

И събота, и неделя ще бъде хубаво времето

Проф. Рачев успокои, че почивните дни няма да бъдат развалени от сериозно захлаждане. На изток времето ще остане топло и предимно слънчево, а само в западните райони в неделя на места ще „прикапе“. „И събота, и неделя ще бъде хубаво времето“, заяви климатологът по бТВ.

Облачността в Западна България ще се увеличи, но температурите все още ще останат сравнително високи. В Пловдив топлото време също ще се задържи по-дълго. „Пловдив продължава да грее - 28 градуса вчера, днес също ще бъде топло. Неделя и понеделник ще пробие този студен въздух, но там ще е по-топло“, обясни проф. Рачев.

След това идват „сакралните“ три-четири дни

Истинската промяна ще започне след уикенда. По думите на проф. Рачев след топлите събота и неделя ще последват неговите „сакрални“ три-четири дни, в които времето осезаемо ще се промени.

Максималните температури ще се понижат с около 10 градуса, най-сериозно в сряда и четвъртък. В София има вероятност те да не достигнат дори 15 градуса. „От тази седмица - по-влажно и по-дъждовно, но не и много по-студено ще бъде, защото минималните температури ще бъдат по-високи, а максималните ще се понижат с около 10 градуса“, обясни климатологът.

От 30 градуса към есенен хлад

Само ден по-рано в района на Червен бряг са измерени цели 30 градуса. „Това не е много често срещано, макар че максималната абсолютна температура за октомври е 38 градуса“, припомни проф. Рачев.

Рекордът от 38 градуса е измерен през 1993 г. в района на Ловеч. Именно тези резки промени според него са характерни за октомври - месец, в който за броени дни може да се мине от почти лято към истинска есен.

Дъждът идва от вторник

По-сериозната промяна се очаква във вторник и сряда, когато над страната ще нахлуе хладен въздух. „Дай боже, да предизвика тези обилни, съществени валежи, които почти всички очакват“, каза проф. Рачев.

Той обаче предупреди, че основната валежна зона може да се измести към Северна Гърция и по-големите количества да паднат там. „Все пак се надявам от вторник до четвъртък на много места в България да се съберат поне 20-25 литра на квадратен метър“, заяви климатологът.

Тези валежи са особено важни след продължителния сух период и липсата на достатъчно влага.

Сняг над 2000 метра

В средата на следващата седмица захлаждането ще обхване голяма част от Европа.

В Западна България по високите части над 2000 метра има вероятност дъждът да премине в сняг. Възможно е дори временно да се образува тънка снежна покривка.

Проф. Рачев припомни, че само преди година, на 3 октомври, в София вече е валял сняг, след което времето отново се е подобрило.

Морето още държи лятото

По Черноморието есента засега не бърза особено. Температурите остават високи за сезона. „На морето продължават да са високи температурите. 27-28 градуса тези дни там - подходящо за разходка“, каза проф. Рачев.

Така докато Западна България постепенно ще усети захлаждането, източните райони ще запазят топлото време малко по-дълго.

Дунав пада до тревожно ниски нива

Освен температурите и валежите проф. Рачев обърна внимание и на сериозно понижаващото се ниво на река Дунав. „Дунав продължава да се понижава - не съм го виждал толкова нисък“, заяви климатологът.

По думите му преди около десет дни в Будапеща е отчетен абсолютният минимум, откакто се водят наблюдения на нивото на реката.