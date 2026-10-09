Топъл петък преди голямата промяна. Дъжд и силен вятър идват след уикенда

Почти летни температури ни очакват днес, но хубавото време няма да се задържи дълго. Максималните стойности ще достигнат между 25 и 30 градуса, а в София около 26. Още следобед от запад ще започне увеличение на облачността и на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. През следващите дни постепенно ще започне по-сериозна промяна, която ще донесе захлаждане, валежи и силен вятър.

До 30 градуса в петък

Днес ще преобладава слънчево време. От запад облачността постепенно ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд.

Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, а в Югоизточна България - от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София - около 26.

Повече облаци и в планините

В планините също ще преобладава слънчево време, но през деня облачността ще се увеличава. До вечерта на отделни места в масивите от Западна и Централна България ще превали слаб дъжд.

Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 20 градуса, а на 2000 метра - около 13.

Слънце и до 26 градуса край морето

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад, който следобед ще стане до умерен от изток-югоизток.

Максималните температури ще бъдат между 22 и 26 градуса. Морската вода е 19-20 градуса, а вълнението ще бъде 2-3 бала.

Уикендът разделя България на две

През почивните дни Източна България ще остане топла, с разкъсана облачност и повече слънчеви часове. Над западната половина от страната облачността по-често ще бъде значителна и на места ще превалява слаб дъжд.

В събота вятърът временно ще отслабне, а по-късно ще се ориентира от изток-югоизток. В неделя в източната половина на страната той ще се усили.

Дневните температури постепенно ще започнат да се понижават, като спадът ще бъде по-осезаем в Западна България, докато на изток топлото време ще се задържи малко по-дълго.

Студен въздух нахлува в понеделник

През нощта срещу понеделник и през самия понеделник вятърът ще се обърне от северозапад и ще се усили. С него в страната ще започне да нахлува относително по-хладен въздух.

Облачността ще бъде предимно значителна и от запад на изток ще има валежи от дъжд. Температурите ще се понижат вече и в Източна България.

Във вторник валежите отново се усилват

След временно отслабване на дъждовете, във вторник валежите отново ще се активизират. Има повишена вероятност на отделни места количествата да бъдат значителни.

До вечерта вятърът навсякъде ще се ориентира от североизток. В Източна и Централна Северна България той ще бъде умерен и силен и ще донесе още една порция по-хладен въздух.

Сряда носи студ и силен вятър

В сряда времето ще бъде ветровито и сравнително студено. Валежите постепенно ще отслабват, а температурите ще останат с малък дневен ход.

В четвъртък дъждовете ще намалеят още по обхват и интензивност и ще има повече разкъсвания на облачността. В Западна България вятърът чувствително ще отслабне, докато в източната половина на страната ще остане ветровито. Дневните температури ще се повишат слабо.