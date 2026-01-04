Пренаписват историята на Неофит Рилски: Банско настръхна

Исторически спорове помрачиха днешния ден, когато България отбелязва 145 години от смъртта на Неофит Рилски.

Никола Бенин, пряк наследник на рода на просветителя, излезе с гневна позиция. Причината са опитите отново за пренаписване на биографията на "патриарха на българските учители".

По-рано в медиите излизат публикации, че Неофит Рилски не е роден в Банско, а в днешното село Баня.

Това категорично не е вярно. Лъжа е и че фамилията му е Бениновци, категоричен е Никола Бенин.

Като пазител на родовата памет, той заяви, че Неофит е роден през 1793 г. в Банско, като тогава днешното село Баня се е наричало Гулийна баня и там няма род Бенини, добавя потомъкът.

Майката на Неофит, Екатерина, е от рода на заможни търговци от Банско, които са се наричали "от Разлога" (визирайки котловината), а не от днешния град Разлог (тогава Мехомия).

Спорът провокира наследника от Русе да ускори работата си върху мащабен труд за своя велик прачичо.

"Заглавието вече е измислено, остава да бъде написана монографията," споделя Бенин.

Факт е, че ние, българите, много обичаме да пренаписваме историята си. Както и да спорим за историческите дати.

Типичен пример е Левски, за когото нямаме единно мнение нито за годината на раждане, нито за деня на обесването му.

За Неофит Рилски днес, 145 години след смъртта му в Рилската обител, битката за истината за живота му продължава.

